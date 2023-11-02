 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Меликов доложил Путину о наказании участников беспорядков в Махачкале

Меликов доложил Путину о мерах наказания для участников беспорядков в Махачкале
Сергей Меликов
Сергей Меликов (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что доложил президенту России Владимиру Путину о том, какое наказание понесут участники беспорядков в аэропорту Махачкалы.

По словам Меликова, ответственность за беспорядки в аэропорту Дагестана понесут те, кто устраивал погромы и нападал на полицейских. Глава республики уточнил, что трое сотрудников полиции находятся в больнице, один из раненых — в тяжелом состоянии.

«Будут привлечены к ответственности те, кто подпадает под статьи уголовного или административного правонарушения, и Владимиру Владимировичу я об этом сказал», — заверил Меликов (цитата по ТАСС).

В ночь на 30 октября в аэропорт Махачкалы прибыла толпа, которая заблокировала международный терминал, а позднее прорвалась на взлетно-посадочную полосу. Беспорядки начались из-за информации о прилете регулярного рейса из Тель-Авива на фоне событий в секторе Газа.

СК возбудил уголовное дело по ст. 212 УК России (массовые беспорядки). По данным МВД, в них участвовали 1,2 тыс. человек. Верховный суд Дагестана к середине дня 1 ноября рассмотрел 17 дел участников беспорядков.

Региональный минздрав 30 октября сообщил, что в больнице продолжают лечение пятеро пострадавших во время беспорядков в аэропорту Махачкалы, двое из них находятся в тяжелом состоянии вследствие черепно-мозговой травмы. В ведомстве уточнили, что большинство раненых — сотрудники полиции.
 

Читайте на РБК Pro
Как успешно пройти собеседование на IT-вакансию: чек-лист из 5 пунктов
Стоит ли покупать недвижимость в Камбодже: цены, доходность, нюансы
Избежать Альцгеймера: как помочь родителям продлить молодость
В США начнут испытывать на людях мозговые импланты. Чего от них ждут
Теги
Дагестан Сергей Меликов Владимир Путин
Материалы по теме
Меликов ответил на слова Хабиба о прощении и репост о беспорядках
Политика
Меликов заявил, что участники беспорядков могут уехать на спецоперацию
Политика
Меликов допустил скорое возобновление работы аэропорта Махачкалы
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

До открытия выставки-форума «Россия»

Реклама, Выставка "Россия"

Лента новостей
Курс евро на 2 ноября
EUR ЦБ: 98,44 (+0,5) Инвестиции, 01 ноя, 17:25 Курс доллара на 2 ноября
USD ЦБ: 93,28 (+1,26) Инвестиции, 01 ноя, 17:25
Война Израиля и ХАМАС. Главное Политика, 13:22
Путин подписал закон с отказом сообщать Совету Европы о военном положении Политика, 13:21
Как за 10 лет изменилась экологическая обстановка в столице РБК и ДПиООС, 13:19
Юрта, чак-чак и глэмпинг: что стоит попробовать в Татарстане РБК и LADA, 13:15
Стиль, комфорт и обзор 540°: что умеет автомобиль Jaecoo J7 РБК и Jaecoo, 13:04
Трасса М-12 от Москвы до Тюмени: что известно и сколько стоит Авто, 13:03
Навка поддержала идею Тутберидзе о проверках на полиграфе в деле Валиевой Спорт, 13:00
Digital MBA от РБК: онлайн-курс для управленцев
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Узнать подробнее
Квартира на торгах: с какими рисками может столкнуться покупатель Недвижимость, 12:59
Tether инвестировала €575 млн в немецкую майнинговую компанию Крипто, 12:58
МИД увидел «бандеровский почерк» в организации беспорядков в Махачкале Политика, 12:56
«Калашников» ответил на данные об аресте товарных знаков в Финляндии Политика, 12:54
Счастье сотрудников: зачем и как его считать Pro, 12:53
До работы на лифте: как устроены клубные апартаменты на Кутузовском РБК и Ahead, 12:49
Эксперты назвали города с наибольшим ростом цен на новостройки в октябре Недвижимость, 12:37