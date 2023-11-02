Меликов доложил Путину о наказании участников беспорядков в Махачкале

Меликов доложил Путину о мерах наказания для участников беспорядков в Махачкале

Сергей Меликов (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что доложил президенту России Владимиру Путину о том, какое наказание понесут участники беспорядков в аэропорту Махачкалы.

По словам Меликова, ответственность за беспорядки в аэропорту Дагестана понесут те, кто устраивал погромы и нападал на полицейских. Глава республики уточнил, что трое сотрудников полиции находятся в больнице, один из раненых — в тяжелом состоянии.

«Будут привлечены к ответственности те, кто подпадает под статьи уголовного или административного правонарушения, и Владимиру Владимировичу я об этом сказал», — заверил Меликов (цитата по ТАСС).

В ночь на 30 октября в аэропорт Махачкалы прибыла толпа, которая заблокировала международный терминал, а позднее прорвалась на взлетно-посадочную полосу. Беспорядки начались из-за информации о прилете регулярного рейса из Тель-Авива на фоне событий в секторе Газа.

СК возбудил уголовное дело по ст. 212 УК России (массовые беспорядки). По данным МВД, в них участвовали 1,2 тыс. человек. Верховный суд Дагестана к середине дня 1 ноября рассмотрел 17 дел участников беспорядков.

Региональный минздрав 30 октября сообщил, что в больнице продолжают лечение пятеро пострадавших во время беспорядков в аэропорту Махачкалы, двое из них находятся в тяжелом состоянии вследствие черепно-мозговой травмы. В ведомстве уточнили, что большинство раненых — сотрудники полиции.

