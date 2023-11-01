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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Муфтий попросил снисхождения для участников беспорядков в Махачкале

Муфтий Татарстана попросил снисхождения для участников беспорядков в Махачкале
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Муфтий сказал, что ему отчасти «понятны чувства» участников беспорядков в Дагестане, но нападения на евреев не помогут Палестине. По его версии, участники беспорядков уже раскаялись. Власти обещали не давать им снисхождения
Камиль Самигуллин
Камиль Самигуллин (Фото: Егор Алеев / ТАСС)

Прошедшие в Дагестане «акции с погромами» организованы извне и «спровоцированы Израилем», это следует учитывать, заявил глава Духовного управления мусульман Татарстана, муфтий республики Камиль Самигуллин.

«Они хотят изнутри разрушить нашу страну, стравить между собой представителей разных национальностей и религий. Чтобы сосед убивал соседа, брат шел на брата. Учитывая эти обстоятельства, призываю, по возможности, проявить снисхождение к тем, кто повелся на провокацию: понятно, что они пошли на это от отчаяния и от чувства несправедливости. Уверен, что теперь после того, как их действия осудила вся российская общественность, они раскаялись в содеянном», — сказал муфтий.

Самигуллин признал, что ему «в определенной мере понятны чувства этих мусульман». Однако, считает он, ответственность за происходящее в секторе Газа лежит на правительствах Израиля и США, а погромы в аэропорту не имеют отношения к защите анклава или помощи Палестине: «вымещать гнев на обычных гражданах еврейского происхождения нет никакого смысла». Муфтий обвинил в произошедшем в Махачкале «сионистских зачинщиков».

Беспорядки в аэропорту Махачкалы произошли в конце прошлой недели, 29 октября. Предлогом стало прибытие регулярного рейса из Тель-Авива. Толпа ворвалась в здание аэропорта, вышла на взлетно-посадочную полосу и окружила самолет. У некоторых участников беспорядков в руках были флаги Палестины. Участники беспорядков искали прилетевших из Израиля пассажиров.

Среди прилетевших из Израиля были в основном дети и женщины. Один ребенок был на коляске и на аппарате ИВЛ, ему тоже пришлось «скрываться» с остальными, рассказывал директор аэропорта Саид Рамазанов.

Глава Дагестана Сергей Меликов подчеркнул, что участники беспорядков — «нелюди», которые не представляют республику. В толпе могли быть случайные люди, пришедшие «с искренними переживаниями о палестинцах», но из виновных снисхождения не сделают никому, пообещал он и назвал ситуацию «ножом в спину».

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В Чечне тоже пытались провести «подобную провокацию», сообщали власти. Глава республики Рамзан Кадыров поручил в таких ситуациях стрелять на поражение после нескольких предупреждений. Планы по «встрече» самолета из Израиля строили и в Ингушетии несмотря на то, что аэропорт в республике не принимает международные рейсы. ФСБ задержала нескольких местных жителей и провела с ними беседу.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Махачкала Дагестан Татарстан муфтий антисемитизм беспорядки Камиль Самигуллин Камиль хазрат Самигуллин
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