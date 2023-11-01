Верховный суд Дагестана рассмотрел 17 дел участников массовых беспорядков

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Общее количество рассмотренных судом дел после беспорядков в Махачкале выросло до 17, сообщили РБК в пресс-службе Верховного суда Дагестана.

«15 из них дали арест от трех до десяти суток, а двоим обязательные работы по 60 часов. Общее количество рассмотренных судом — 17 человек», — сообщили в суде.

Беспорядки в аэропорту Махачкалы произошли вечером 29 октября, поводом стало прибытие регулярного рейса из Тель-Авива на фоне войны в секторе Газа.

Толпа протестующих зашла в здание аэропорта и прорвалась на взлетно-посадочную полосу. Всего в беспорядках в аэропорту, по оценкам источников РБК в дагестанском МВД, участвовали 1,2 тыс. человек.



МВД 30 октября сообщило, что число задержанных составило 83 человека. На следующий день глава региона Сергей Меликов добавил, что были задержаны еще около 60 человек.