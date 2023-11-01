В Дагестане чиновника уволили за участие в беспорядках в аэропорту

Один из чиновников, участвовавший в беспорядках в аэропорту Махачкалы 29 октября, был уволен, сообщил Меликов. Также в муфтияте Дагестана уволили двух руководителей отделов, которые «слишком яро поддерживали Палестину»

Фото: Рамазан Рашидов / ТАСС

Дагестанский чиновник, принимавший участие в беспорядках в махачкалинском аэропорту 29 октября, был уволен и «никогда в органах власти не появится». Об этом заявил глава Дагестана Сергей Меликов, отвечая на вопрос журналистов, передает ТАСС.

«Он же туда ехал, начальник отдела администрации одного из городов, фамилия Батырханов. <...> Дал поручение скорейшим образом его уволить, он уже уволен из администрации города. Дальше я буду отслеживать, чтобы он никогда в органах власти не появился», — сказал Меликов.

По его словам, чиновник, находясь в администрации, «делает одно, а вечером едет в аэропорт и делает другое». «Вот именно к этим людям моя непримиримая позиция», — добавил глава Дагестана.

Меликов не уточнил имя и должность уволенного чиновника, на сайте администрации республики значится только один человек с фамилией Батырханов — Марат Батырханов, врио начальника архивного отдела администрации города Избербаш. Источник РБК, знакомый с ситуацией, подтвердил, что речь идет именно о чиновнике из Избербаша.

Кроме того, в муфтияте Дагестана уволили двух руководителей отделов, которые «слишком яро поддерживали Палестину и назвали джихадом происходящее там», пишет Baza. Как рассказал телеграм-каналу один из уволенных — руководитель отдела примирения Мухаммад-Расул Саадуев, — инициатором увольнения выступила жена муфтия Айна Гамзатова, которая занимает должность советника по внешним связям. В муфтияте подтвердили увольнение Саадуева и главы отдела фетв Зайнулла Атаева, который тоже заявил о священной борьбе в Палестине и поддержал Саадуева, отмечает Baza.

Беспорядки в аэропорту Махачкалы начались вечером 29 октября, когда туда прибыл регулярный рейс из Тель-Авива. Толпа зашла в здание аэропорта, прорвалась на взлетно-посадочную полосу и окружила самолет, у некоторых участников беспорядков в руках были флаги Палестины. Аэропорт временно закрыли, туда отправили силовиков.

В ходе беспорядков пострадали 20 человек, среди которых как минимум девять полицейских. Были задержаны свыше 80 человек, 15 из которых арестовали на срок от трех до десяти суток. Всего в беспорядках в аэропорту, по оценкам источников РБК в дагестанском МВД, участвовали 1,2 тыс. человек. СК возбудил уголовное дело по ст. 212 УК (массовые беспорядки).



Меликов называл ситуацию «ножом в спину» и пообещал, что снисхождения не сделают никому. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков связал беспорядки в Дагестане с вмешательством из-за рубежа. Израильский президент Ицхак Герцог заявил, что беспорядки в Махачкале представляют собой «чистый антисемитизм» и были спровоцированы со стороны.