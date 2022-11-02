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Эрдоган заявил об изменении позиции Шольца в отношении Путина

Эрдоган: Шольц изменил позицию в отношении Путина и выступает за общий язык
Канцлер выступает за поиск общего языка с Путиным, заявил Эрдоган. В Кремле говорили, что Шольц в последнее время «не проявляет желания прислушиваться к позиции российской стороны», и число их контактов с Путиным уменьшилось
Олаф Шольц
Олаф Шольц (Фото: Maja Hitij / Getty Images)

Канцлер Германии Олаф Шольц выступает за то, чтобы найти с российским президентом Владимиром Путиным общий язык, заявил журналистам турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

«Дипломатия лидеров имеет решающее значение для решения проблем. Даже канцлер Германии Шольц месяц назад имел совершенно другую позицию в отношении Путина и изменил ее в отношении России, подчеркнув, что важно найти общий язык», — цитирует Эрдогана газета Daily Sabah в Twitter.

Шольц ранее говорил о важности диалога с Россией и дипломатического решения на Украине. Их последний телефоный разговор состоялся в сентябре. После беседы канцлер ФРГ заявил, что Путин пока не осознает, что решение начать военную операцию на Украине было ошибкой. В Кремле месяц спустя заявили, что контактов Путина с Шольцем стало меньше, поскольку канцлер «в последнее время не проявляет желания каким-то образом прислушиваться к позиции российской стороны», а также участвовать в посреднических усилиях.

Турецкий президент накануне, 1 ноября, провел отдельные телефонные разговоры с Путиным и Шольцем. Как сообщили в Кремле, с российским президентом они обсудили зерновое соглашение по вывозу сельхозпродукции из портов Украины и итоги встречи Путина с лидерами Азербайджана и Армении Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном. С Шольцем они тоже поговорили о зерновой сделке, а также «согласились, что ядерная риторика России безответственна», заявили в кабмине ФРГ.

По словам Эрдогана, с Путиным они обсуждали и вторую часть зерновой сделки — меморандум России и ООН, предполагающий содействие поставкам на мировой рынок российских продовольствия и удобрений на фоне санкций против Москвы из-за боевых действий на Украине. Он сообщил, что в случае начала поставок продовольствия из российских портов Россия и Турция могут начать отправлять их в Джибути, Сомали и Судан, передает Sabah.

2 ноября Россия объявила, что возвращается к зерновой сделке. Свое участие в ней она приостановила 29 октября после атак украинских беспилотников на Черноморский флот в Севастополе. Минобороны заявило, что подвергшиеся атаке корабли участвовали в обеспечении безопасности гуманитарного коридора в Черном море, по которому идут груженые суда. В МИД заявили о получении от Киева «четких гарантий», что подобные атаки не повторятся.

После этого Эрдоган поговорил по телефону с украинским президентом Владимиром Зеленским. Турецкая сторона сообщила, что, помимо вывоза сельхозпродукции, они обсудили боевые действия на Украине и необходимость активизировать дипломатические усилия для урегулирования конфликта. Зеленский в свою очередь поблагодарил Эрдогана за участие в сохранении зернового соглашения, поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Также они поговорили о «дальнейших шагах по возвращению украинских пленников и политзаключенных». Турция участвовала в сентябрьском обмене пленными между Москвой и Киевом, когда Россия получила более 50 человек — военных и оппозиционного украинского политика Виктора Медведчука, а Украина — 215.

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Персоны
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Реджеп Тайип Эрдоган Олаф Шольц Владимир Путин Владимир Зеленский зерно Зерновая сделка

Олаф Шольц

политик, канцлер Германии

14 июня 1958 года

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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