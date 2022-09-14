Канцлер Шольц заявил, что Владимир Путин «не осознал свою ошибку» на Украине

Шольц заявил, что Путин «не осознал свою ошибку» на Украине

Накануне Путин и Шольц обсудили военную операцию. Канцлер ФРГ призвал к выводу российских войск с территории Украины и поиску дипломатического решения, а президент России указал на нарушения Киевом гуманитарного права

Олаф Шольц (Фото: Omer Messinger / Getty Images)

Президент России Владимир Путин пока не осознает, что решение начать специальную военную операцию на Украине было ошибкой, заявил канцлер Германии Олаф Шольц, пишет Reuters.

Так он прокомментировал состоявшийся накануне телефонный разговор с Путиным. Беседа продлилась 90 минут, Шольц призвал российского президента «как можно скорее найти дипломатическое решение, основанное на прекращении огня, полном выводе российских войск и уважении территориальной целостности и суверенитета Украины». Глава германского правительства предупредил, что любые дальнейшие шаги Москвы не останутся без ответа.

Пресс-служба Кремля передавала, что Путин в разговоре «заострил внимание федерального канцлера на вопиющих нарушениях украинской стороной международного гуманитарного права, непрекращающихся обстрелах городов Донбасса, в результате которых гибнут мирные жители и намеренно наносится ущерб гражданской инфраструктуре».

Незадолго до беседы с Путиным Шольц поговорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским, заверив его в поддержке Киева со стороны Берлина.

Глава правительства Германии неоднократно заявлял, что урегулирование конфликта на Украине возможно только при условии вывода российских войск. Он исключал признание «навязанного мира», но подчеркивал необходимость переговоров с Путиным.

Российские власти подчеркивают, что спецоперация будет продолжаться до достижения поставленных целей — это защита населения Донбасса и интересов России, «демилитаризация и денацификация Украины».