Песков объяснил, почему Путин чаще общается с Эрдоганом, чем с Макроном и Шольцем

Песков объяснил, почему Путин чаще общается с Эрдоганом

Анкара занимает другую позицию, нежели Париж и Берлин, и не раз заявляла о готовности к посредничеству, тогда как Макрон и Шольц «в последнее время не проявляют желания прислушиваться» к России, пояснил Песков

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Президент России Владимир Путин чаще общается с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, чем с канцлером Германии Олафом Шольцем и французским лидером Эмманюэлем Макроном, из-за позиции Анкары, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает корреспондент РБК.

«Анкара занимает позицию, отличную от позиции, которой придерживаются Париж и Берлин. Анкара декларирует свою готовность продолжать посреднические усилия. И президент Путин неоднократно давал высокую оценку этим посредническим усилиям Турции», — сказал Песков.

Кроме того, у России с Турцией «весьма обширные торгово-экономические отношения», страны реализуют различные крупные проекты, отметил он.

«Это все повод для того, чтобы главы государств часто друг с другом общались», — пояснил представитель Кремля.

В то же время Макрон и Шольц, по его словам, «в последнее время не проявляют желания каким-то образом прислушиваться к позиции российской стороны», а также участвовать в посреднических усилиях, поэтому «с ними контактов стало меньше».

С начала военных действий на Украине Путин и Эрдоган, согласно сообщениям на сайте Кремля, разговаривали по телефону около десяти раз и четыре раза встречались. Последняя встреча состоялась в Астане, где проходил саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). С Макроном Путин созванивался 13 раз, а с Шольцем — более десяти. Однако ни с президентом Франции, ни с канцлером Германии Путин с начала российской военной операции не виделся.

Читайте на РБК Pro Pro Руководитель за рубежом: каковы правовые риски контроля над сотрудниками Руководитель за рубежом: каковы правовые риски контроля над сотрудниками Статьи Pro Медпомощь за границей: как вызвать скорую, получить рецепт и найти врача Медпомощь за границей: как вызвать скорую, получить рецепт и найти врача Инструкции Pro x The Economist Почему экономика России оживает несмотря на санкции – The Economist Почему экономика России оживает несмотря на санкции – The Economist Статьи Pro «Психология влияния» Роберта Чалдини: как эта книга учит убеждать «Психология влияния» Роберта Чалдини: как эта книга учит убеждать Саммари Pro Как избежать ошибочных суждений: объясняет Даниэль Канеман и его коллеги Как избежать ошибочных суждений: объясняет Даниэль Канеман и его коллеги Саммари Pro Сколько больших судов нужно России для логистической «независимости» Сколько больших судов нужно России для логистической «независимости» Статьи Pro Пять ошибок работодателей в работе с ЭДО, которые могут закончиться судом Пять ошибок работодателей в работе с ЭДО, которые могут закончиться судом Статьи Pro Восемь шагов, чтобы запустить продажи на Ozon и Wildberries Восемь шагов, чтобы запустить продажи на Ozon и Wildberries Инструкции

Турция неоднократно выражала готовность выступать посредником в урегулировании конфликта на Украине. В частности, в конце марта в Стамбуле по предложению Анкары прошли переговоры российской и украинской делегаций. В конце июля Россией и Украиной была заключена зерновая сделка с Турцией и ООН. Страны обязались создать безопасный коридор для прохода судов с зерном по Черному морю из украинских портов, представители ООН, Турции и Украины договорились контролировать погрузку, чтобы исключить провоз военных грузов. Кроме того, Эрдоган не раз предлагал организовать встречу Путина и Зеленского.