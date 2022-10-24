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Песков объяснил, почему Путин чаще общается с Эрдоганом

Песков объяснил, почему Путин чаще общается с Эрдоганом, чем с Макроном и Шольцем
Анкара занимает другую позицию, нежели Париж и Берлин, и не раз заявляла о готовности к посредничеству, тогда как Макрон и Шольц «в последнее время не проявляют желания прислушиваться» к России, пояснил Песков
Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган
Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Президент России Владимир Путин чаще общается с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, чем с канцлером Германии Олафом Шольцем и французским лидером Эмманюэлем Макроном, из-за позиции Анкары, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает корреспондент РБК.

«Анкара занимает позицию, отличную от позиции, которой придерживаются Париж и Берлин. Анкара декларирует свою готовность продолжать посреднические усилия. И президент Путин неоднократно давал высокую оценку этим посредническим усилиям Турции», — сказал Песков.

Кроме того, у России с Турцией «весьма обширные торгово-экономические отношения», страны реализуют различные крупные проекты, отметил он.

«Это все повод для того, чтобы главы государств часто друг с другом общались», — пояснил представитель Кремля.

В то же время Макрон и Шольц, по его словам, «в последнее время не проявляют желания каким-то образом прислушиваться к позиции российской стороны», а также участвовать в посреднических усилиях, поэтому «с ними контактов стало меньше».

С начала военных действий на Украине Путин и Эрдоган, согласно сообщениям на сайте Кремля, разговаривали по телефону около десяти раз и четыре раза встречались. Последняя встреча состоялась в Астане, где проходил саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). С Макроном Путин созванивался 13 раз, а с Шольцем — более десяти. Однако ни с президентом Франции, ни с канцлером Германии Путин с начала российской военной операции не виделся.

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Турция неоднократно выражала готовность выступать посредником в урегулировании конфликта на Украине. В частности, в конце марта в Стамбуле по предложению Анкары прошли переговоры российской и украинской делегаций. В конце июля Россией и Украиной была заключена зерновая сделка с Турцией и ООН. Страны обязались создать безопасный коридор для прохода судов с зерном по Черному морю из украинских портов, представители ООН, Турции и Украины договорились контролировать погрузку, чтобы исключить провоз военных грузов. Кроме того, Эрдоган не раз предлагал организовать встречу Путина и Зеленского.

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Теги
Семен Нехорошкин Семен Нехорошкин, Елена Чернышова
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