В Кремля назвали «делом поляков» забор на границе с Калининградом

Возведение заграждений с польской стороны на границе с Калининградской областью является внутренним делом Польши. Так отреагировал на вопрос об этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает корреспондент РБК.

«Это дело поляков. Надо поляков спрашивать», — сказал Песков.

Ранее министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил о начале строительства временного заграждения из колючей проволоки на границе с Калининградской областью.

«Уже сегодня начинаются работы саперов, солдат по строительству временного заграждения на польско-российской границе. Заграждение будет состоять из трех рядов колючей проволоки, которая используется армией по всему миру», — отметил Блащак.

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