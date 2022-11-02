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Польша начала строить забор из колючей проволоки на границе с Россией
Минобороны Польши начало строительство забора из колючей проволоки на границе с Россией
Польша начала строительство временного заграждения из колючей проволоки на границе с Калининградской областью, заявил министр обороны страны Мариуш Блащак, сообщает Polskie Radio.
«Уже сегодня начинаются работы саперов, солдат по строительству временного заграждения на польско-российской границе. Заграждение будет состоять из трех рядов колючей проволоки, которая используется армией по всему миру», — отметил Блащак.
По словам министра, эти шаги были предприняты в связи с тем, что Россия открыла аэропорт Калининградской области для самолетов из Ближнего Востока и Северной Африки, что создает угрозу миграционного давления.
На границе с Белоруссией Польша уже соорудила заграждение с камерами наблюдения.
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