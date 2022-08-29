Литва достроила забор на границе с Белоруссией
Литва завершила строительство стены на границе с Белоруссией. Об этом сообщила компания — реализатор проекта EPSO-G в разговоре с BNS.
«В эти выходные команда подрядчиков, сформированная EPSO-G, установила последние запланированные сегменты ограждения на границе с Белоруссией», — сообщил менеджер по коммуникациям компании Антанас Бубнялис (цитата по LRT).
Забор и колючая проволока были установлены на участках общей протяженностью около 502 км.
Сейчас специалисты по техобслуживанию устраняют мелкие дефекты возведенной стены. Также восстанавливаются дороги и строительные площадки, приводится в соответствие проектная документация.
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сообщила, что специальная комиссия подтвердила завершение строительства, осталась только работа с организационными документами. Хотя стена почти полностью закрывает границу с Белоруссией (ее общая протяженность составляет 679 км, из них более 100 км границы проходят по берегам рек и озер), Шимоните признала, что барьер не является «чем-то, что может стопроцентно защитить государство от нелегальной миграции».
Шимоните объявила о намерении построить стену на границе летом прошлого года, поводом стал наплыв беженцев с Ближнего Востока со стороны Белоруссии. Белорусский президент Александр Лукашенко ранее заявил, что в ответ на европейские санкции из-за принудительной посадки самолета Ryanair в Минске его страна больше не будет помогать ЕС в борьбе с нелегальной миграцией. После этого число граждан стран Ближнего Востока, которые стремились попасть в ЕС через белорусскую территорию, резко выросло. Ситуация на границе Белоруссии с ЕС обострилась в ноябре. После нескольких дней столкновений и последовавших переговоров Лукашенко с Ангелой Меркель, занимавшей тогда пост канцлера Германии, мигранты покинули лагеря на границе.
Отгородиться от Белоруссии также решили Латвия и Польша. Варшава в конце июня сообщила, что завершила строительство стены высотой 5 м и длиной 186 км — чуть меньше половины от протяженности польско-белорусской границы.