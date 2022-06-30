Польша закончила строительство забора на границе с Белоруссией

Пятиметровый забор с колючей проволокой власти Польши решили построить из-за миграционного кризиса на границе с Белоруссией, начавшегося весной прошлого года

Фото: Michal Dyjuk / AP

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Польша завершила строительство забора на границе с Белоруссией, сообщил на своей странице в Twitter министр внутренних дел страны Мариуш Каминский.

«Мы завершили строительство заграждения на польско-белорусской границе, что значительно укрепляет безопасность Польши и ЕС. Действия наших служб и строительство заграждения на границе позволили остановить появление пути нелегальной миграции, что должно было дестабилизировать ситуацию в регионе», — сообщил он.

Как отмечает польский портал RMF24, высота стального забора с колючей проволокой вдоль границы с Белоруссией составляет 5 м, запланированная общая длина — 187 км. Ранее 30 июня пресс-секретарь пограничной службы Польши Анна Михальская сообщила, что возведено примерно 170 км забора. По всей длине заграждения планируется установить электронные системы контроля, в том числе камеры и датчики движения.

«Это будет полностью охраняемая граница. Вдоль всей границы были построены дороги, чтобы круглосуточные пограничные патрули могли немедленно вмешаться», — цитирует главу МВД Польши Мариуша Каминского «Польское радио».

Весной прошлого года на фоне ограничения полетов белорусской авиакомпании «Белавиа» в Европу в разы увеличились случаи незаконного пересечения границы Польши со стороны Белоруссии мигрантами с Ближнего Востока и из Африки. Варшава обвинила Минск в сознательном создании кризиса на границе, а также усмотрела причастность российских властей. Власти России и Белоруссии опровергали эти обвинения.

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Из-за скопления мигрантов власти Польши стянули к границам военных, а также объявили режим ЧС в регионах, граничащих с Белоруссией. Миграционный кризис вновь обострился в ноябре, а в начале текущего года Варшава объявила о начале строительства заграждения на границе с Белоруссией.