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Захарова ответила на решение Финляндии сделать забор на границе с Россией

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в ответ на одобрение президентом Финляндии Саули Ниинистё строительства забора на границе с Россией поинтересовалась у Хельсинки, из какого материала будет состоять ограждение.Об этом она написала в своем Telegram.

«Частокол, профнастил или евроштакетник?», — спросила Захарова.

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Ниинистё одобрил поправки к закону о пограничной охране, которые позволяют установить заграждения на границе с Россией, ранее, 8 июля. Перед этим, 7 июля, его одобрил финский парламент. Как уточнили в Министерстве внутренних дел страны, поправки должны вступить в силу 15 июля.

«Таким образом, в национальное законодательство будут добавлены положения о строительстве барьеров в пограничной зоне, таких как заборы, чтобы лучше подготовиться к различным угрозам безопасности страны», — говорилось в заявлении ведомства.

Тот же закон теперь позволяет стране отвечать на «угрозы гибридного характера, например, использование миграции в целях оказания политического давления». Так, «прием заявлений о предоставлении убежища» власти намерены вести «централизованно, только в специально определенных для этого пунктах пропуска на границе».

Впервые финское МВД объявило о планах возвести заграждения на границе с Россией в июне 2022 года. Тогда глава ведомства Криста Микконен говорила, что, хотя ситуация на границах страны остается спокойной, власти готовятся к «различным беспорядкам».

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После того, как президент Финляндии одобрил закон, начальник отдела международного сотрудничества Пограничной службы Матти Питкянитти допустил, что часть забора могут построить уже этим летом. По его словам, протяженность финско-российской границы составляет 1340 км.«Я сам считаю, что было бы уместно огородить около 100–250 км», — сказал он.

Финляндия граничит с Россией с востока. К российской границе непосредственно прилегают такие финские области, как Южная и Северная Карелия, а также Кюменлааксо, Кайнуу, Северная Похьянмаа, Южная Финляндия и Лапландия. С российской стороны с Финляндией граничат три региона — Мурманская и Ленинградская области, а также Республика Карелия.

Теги
Финляндия Мария Захарова забор
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