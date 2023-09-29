Алиев заявил об очереди желающих вернуться в Карабах азербайджанцев

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В свои дома в Нагорном Карабахе вернулись 2,3 тыс. вынужденных переселенцев, завил президент Азербайджана Ильхам Алиев на национальном градостроительном форуме в Зангилане, передает «Азертадж».

«Кстати, сейчас образовалась своеобразная очередь из тех, кто ждет возвращения на родные земли. Люди едут из Баку, из второго по величине города страны — Сумгаита, из Гянджи. Едут из городов в села», — сказал президент Азербайджана. Он допустил, что к концу года в Нагорный Карабах вернутся 5,5 тыс. человек.

Днем 19 сентября Азербайджан начал «антитеррористическую операцию» в Нагорном Карабахе. На следующий день Баку и Степанакерт заключили соглашение о прекращении огня. Оно предусматривало вывод армянских военных, расформирование и разоружение армии непризнанной республики и вывод военной техники. Власти Армении отрицали присутствие своих войск в Карабахе.

Азербайджан 20 сентября восстановил свой суверенитет, и на его земле больше не осталось «серых зон», сказал Алиев. Теперь в республике, по его словам, нет «никаких незаконных объектов» и «никакого сепаратизма».

«Считаю, что эта демонстрация сильной политической воли, единства азербайджанского народа, а также готовности азербайджанского правительства к миру с Арменией является хорошим сигналом для всех тех, кто все еще думает о реванше, все еще живет реваншистскими идеями. Им следует отказаться от всего этого», — добавил глава государства.

Одним из пунктов договоренности, которую заключил Баку с представителями Нагорного Карабаха, была реинтеграция региона как части Азербайджана. Стороны провели по этому поводу три встречи. По данным на 29 сентября, с момента подписания соглашения Нагорный Карабах покинули около 85 тыс. армян, или около половины населения. 28 сентября президент Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования самопровозглашенной республики с 1 января 2024 года.