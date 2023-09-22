Как соотносятся экономики Нагорного Карабаха и Азербайджана

Азербайджан и армяне Нагорного Карабаха начали переговоры о «реинтеграции армян». Как прирастет экономика Азербайджана в случае интеграции Нагорно-Карабахской республики — в материале РБК

Вид на Ханкенди (Степанакерт) со стороны Шуши (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

В четверг, 21 сентября, прошел первый раунд переговоров делегации Азербайджана и представителей армянского населения Нагорного Карабаха — стороны собирались обсуждать «реинтеграцию» карабахских армян в Азербайджан. Днем ранее в администрации президента Азербайджана сообщили, что уже готов план социально-экономической интеграции армянских жителей Карабаха. Они назвали их интеграцию внутренним делом Азербайджана. 21 сентября план был передан представителям армян Нагорного Карабаха.

Переговоры стартовали после того, как 19 сентября Азербайджан объявил о начале «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе. На следующий день власти Карабаха сообщили, что договорились о прекращении огня при посредничестве российских миротворцев. Среди договоренностей — вывод войск Армении (Ереван присутствие своих солдат в регионе отрицает), расформирование вооруженных сил Нагорного Карабаха, вывод тяжелой техники и вооружений «с целью их скорейшей утилизации».

Нагорно-Карабахская республика (НКР, самоназвание — Арцах) была провозглашена в 1991 году в районах бывшей Азербайджанской ССР, где превалировало армянское население. Азербайджан считает эту территорию своей, но на протяжении всего периода существования НКР основную помощь и поддержку ей оказывала Армения.

Территория непризнанной Нагорно-Карабахской республики составляет более 12 тыс. кв. км, следует из данных Национального собрания Нагорного Карабаха. Из этой территории 1 тыс. кв. км «оккупировано» Азербайджаном, считают в НКР. По данным переписи 2015 года, в непризнанной республике проживали 151 тыс. человек, из которых 95% — армяне. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сейчас оценивает количество жителей НКР в 120 тыс. В Ереване 20 сентября начали подготовку к возможному въезду карабахских армян (население Армении — 2,98 млн человек).

Население Азербайджана — в 84 раза больше, чем у НКР: на начало 2023 года оно составляет 10,127 млн человек, указывает Государственный статистический комитет страны, отмечая, что в этот показатель не включаются жители Нагорного Карабаха. Площадь Азербайджана, по официальным данным, равна 86,6 тыс. кв. км, и в этот показатель Баку включает территорию Нагорного Карабаха.

Как писал РБК в 2020 году, в Нагорном Карабахе действует своя статистическая служба, которая формально следует стандартам ООН и МВФ. По ее данным, в 2022 году ВВП республики составил 288,8 млрд армянских драмов (в НКР обращается армянская валюта), что в пересчете на доллары США (по среднегодовому курсу драма к доллару) равно $663 млн. В 2022 году средний курс доллара к драму ослабел на 13,5%, в результате чего экономика в пересчете на доллары, при прочих равных, выросла. В 2022 году карабахский ВВП вырос в реальном выражении на 12,2% после спада на 12,7% годом ранее.

В свою очередь, ВВП Азербайджана в долларовом эквиваленте в 2022 году составил $78,7 млрд, следует из данных азербайджанского статкомитета. Таким образом, номинально ВВП Азербайджана прирос бы на 0,8% в случае полной интеграции экономики Нагорного Карабаха. ВВП Азербайджана в 2022 году вырос на 4,6%.

Как отмечал РБК, в разные годы Армения финансировала 50–60% бюджетных расходов Нагорного Карабаха. В 2022 году «бюджетный кредит» от Армении составил 176 млрд драмов (эквивалент $404 млн), что обеспечило почти 88% расходов карабахского бюджета.

По данным статслужбы НКР, в декабре 2022 года так называемый индекс экономической активности снизился на 21%, а в первые месяцы 2023 года рухнул в среднем на 25% (после роста на 18% в 2022 году), что в карабахском парламенте связывали с «блокированием Азербайджаном единственной дороги, связывающей Республику Арцах с внешним миром». По данным специализированной команды экономистов, блокада ежедневно обходилась Нагорному Карабаху как минимум в $1,9 млн.