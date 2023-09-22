 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Конфликт Армении и Азербайджана ,  
0 

Как соотносятся экономики Нагорного Карабаха и Азербайджана

Сюжет
Конфликт Армении и Азербайджана
Азербайджан и армяне Нагорного Карабаха начали переговоры о «реинтеграции армян». Как прирастет экономика Азербайджана в случае интеграции Нагорно-Карабахской республики — в материале РБК
Вид на Ханкенди (Степанакерт) со стороны Шуши
Вид на Ханкенди (Степанакерт) со стороны Шуши (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

В четверг, 21 сентября, прошел первый раунд переговоров делегации Азербайджана и представителей армянского населения Нагорного Карабаха — стороны собирались обсуждать «реинтеграцию» карабахских армян в Азербайджан. Днем ранее в администрации президента Азербайджана сообщили, что уже готов план социально-экономической интеграции армянских жителей Карабаха. Они назвали их интеграцию внутренним делом Азербайджана. 21 сентября план был передан представителям армян Нагорного Карабаха.

Переговоры стартовали после того, как 19 сентября Азербайджан объявил о начале «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе. На следующий день власти Карабаха сообщили, что договорились о прекращении огня при посредничестве российских миротворцев. Среди договоренностей — вывод войск Армении (Ереван присутствие своих солдат в регионе отрицает), расформирование вооруженных сил Нагорного Карабаха, вывод тяжелой техники и вооружений «с целью их скорейшей утилизации».

Нагорно-Карабахская республика (НКР, самоназвание — Арцах) была провозглашена в 1991 году в районах бывшей Азербайджанской ССР, где превалировало армянское население. Азербайджан считает эту территорию своей, но на протяжении всего периода существования НКР основную помощь и поддержку ей оказывала Армения.

Территория непризнанной Нагорно-Карабахской республики составляет более 12 тыс. кв. км, следует из данных Национального собрания Нагорного Карабаха. Из этой территории 1 тыс. кв. км «оккупировано» Азербайджаном, считают в НКР. По данным переписи 2015 года, в непризнанной республике проживали 151 тыс. человек, из которых 95% — армяне. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сейчас оценивает количество жителей НКР в 120 тыс. В Ереване 20 сентября начали подготовку к возможному въезду карабахских армян (население Армении — 2,98 млн человек).

Обострение конфликта и артобстрелы в Нагорном Карабахе. Фоторепортаж
Фотогалерея 
Фото:oldhike / ТАСС

Население Азербайджана — в 84 раза больше, чем у НКР: на начало 2023 года оно составляет 10,127 млн человек, указывает Государственный статистический комитет страны, отмечая, что в этот показатель не включаются жители Нагорного Карабаха. Площадь Азербайджана, по официальным данным, равна 86,6 тыс. кв. км, и в этот показатель Баку включает территорию Нагорного Карабаха.

Читайте на РБК Pro
Техники Филиппа Кросби: как сделать так, чтобы подчиненные вас услышали
Доставка товаров из ЕС. Почему импортеры выбирают Турцию, а не Казахстан
Как расчистить место для того, что правда важно — метод уборки Мари Кондо
В чем секрет живучести старейших компаний США — The Economist

Как писал РБК в 2020 году, в Нагорном Карабахе действует своя статистическая служба, которая формально следует стандартам ООН и МВФ. По ее данным, в 2022 году ВВП республики составил 288,8 млрд армянских драмов (в НКР обращается армянская валюта), что в пересчете на доллары США (по среднегодовому курсу драма к доллару) равно $663 млн. В 2022 году средний курс доллара к драму ослабел на 13,5%, в результате чего экономика в пересчете на доллары, при прочих равных, выросла. В 2022 году карабахский ВВП вырос в реальном выражении на 12,2% после спада на 12,7% годом ранее.

В свою очередь, ВВП Азербайджана в долларовом эквиваленте в 2022 году составил $78,7 млрд, следует из данных азербайджанского статкомитета. Таким образом, номинально ВВП Азербайджана прирос бы на 0,8% в случае полной интеграции экономики Нагорного Карабаха. ВВП Азербайджана в 2022 году вырос на 4,6%.

Как отмечал РБК, в разные годы Армения финансировала 50–60% бюджетных расходов Нагорного Карабаха. В 2022 году «бюджетный кредит» от Армении составил 176 млрд драмов (эквивалент $404 млн), что обеспечило почти 88% расходов карабахского бюджета.

По данным статслужбы НКР, в декабре 2022 года так называемый индекс экономической активности снизился на 21%, а в первые месяцы 2023 года рухнул в среднем на 25% (после роста на 18% в 2022 году), что в карабахском парламенте связывали с «блокированием Азербайджаном единственной дороги, связывающей Республику Арцах с внешним миром». По данным специализированной команды экономистов, блокада ежедневно обходилась Нагорному Карабаху как минимум в $1,9 млн.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Госсектор

Меры поддержки бизнеса от государства за август

СберПро Медиа Торговля

Барометр отрасли: «Торговля & торговая недвижимость»

СберПро Медиа Интересное

Три цифровых сдвига: как трансформация меняет бизнес-модели компаний

СберПро Медиа АПК

Управляемая доходность. Агрохолдинги созрели для цифровой трансформации

СберПро Медиа Интересное

Дайджест актуальных трендов. Электрокары, открытый банкинг и осознанное потребление

СберПро Медиа Транспорт

Новые маршруты и диверсификация: куда идёт российская логистика

СберПро Медиа Интересное

От стратегии к тактике. Как избежать рисков во время цифровой трансформации

СберПро Медиа Недвижимость

Лёгкие на подъём. Какие возможности есть у российского рынка индустриальной недвижимости

СберПро Медиа Интересное

Три ошибки цифровой трансформации

СберПро Медиа Интересное

Стабильность изменений: как быть лидером в трансформирующемся мире

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Иван Ткачёв Иван Ткачёв
Нагорный Карабах Азербайджан Армения конфликт
Материалы по теме
Представители Баку и армян Карабаха сообщили об итогах переговоров
Политика
Как беженцев из Карабаха разместили на базе российских миротворцев
Политика
Оппозиция Армении пообещала добиться отставки Пашиняна из-за Карабаха
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 22 сентября
EUR ЦБ: 102,36 (-1,01) Инвестиции, 21 сен, 16:36 Курс доллара на 22 сентября
USD ЦБ: 96,08 (-0,54) Инвестиции, 21 сен, 16:36
Российский чемпион НХЛ Ничушкин впервые высказался о скандале в плей-офф Спорт, 10:26
Топ-3 самых успешных стратегий инвестирования в недвижимость Дубая Pro, 10:21
Зеленский заявил о плане продолжить наступать с учетом уроков 2022 года Политика, 10:15
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 10:03
Дипфейк или нет? Эти 10 сервисов помогут распознать фейковую информацию Pro, 10:02
Снявшегося с выборов депутата Сокола избрали спикером парламента Хакасии Политика, 09:59
Риелторы назвали районы Москвы с наибольшим ростом цен на жилье Недвижимость, 09:54
Знакомьтесь, «Технологии»
Новый раздел РБК Pro поможет подготовиться к любым вызовам цифрового будущего
Перейти
Десять вариантов квартир с двумя санузлами для большой семьи РБК и ПИК, 09:49
Посольство указало на готовность США поставить Киеву самое опасное оружие Политика, 09:38
Что такое «15-минутный город» и для чего он жителям Москвы РБК и Ahead, 09:33
Рост по диагонали: как двигаться в карьере и что этому может помешать Pro, 09:32
Пашинян назвал условие эвакуации жителей Нагорного Карабаха в Армению Политика, 09:30
В Азербайджане допустили амнистию для военных формирований Карабаха Политика, 09:27
На акциях каких разработчиков лекарств от рака можно заработать Pro, 09:13