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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Пашинян анонсировал программу господдержки для беженцев из Карабаха

Пашинян анонсировал программу господдержки для переехавших в Армению из Карабаха
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Конфликт Армении и Азербайджана
Фото: Ираклий Геденидзе / Reuters
Фото: Ираклий Геденидзе / Reuters

Власти Армении будут компенсировать расходы на проживание тем, кто переехал в страну из Нагорного Карабаха, сообщил в Facebook (принадлежит корпорации Meta, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена) премьер-министр страны Никол Пашинян.

Как армяне покидают Карабах. Фоторепортаж
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«Для покрытия расходов на проживание каждой семьи будет выделяться 40 000 драмов ($100) на человека в месяц плюс еще 10 000 драмов ($25) на каждого на все коммунальные расходы», — написал Пашинян.

Программа начнет действовать с 1 октября, она рассчитана на срок не менее шести месяцев, уточнил премьер. Поддержку смогут получить все вынужденно переселившиеся из Карабаха вне зависимости от возраста, добавил он.

19 сентября Азербайджан начал «антитеррористическую операцию» в Нагорном Карабахе. На следующий день Баку и Степанакерт достигли соглашения о прекращении огня, которое включало пункты о разоружении воинских формирований региона и юридическом оформлении Карабаха как части Азербайджана.

После этого из Нагорного Карабаха начали уезжать этнические армяне. К утру 30 сентября в Армению переехали более 100 тыс. жителей, сообщало правительство страны. По состоянию на 2015 год в непризнанной республике проживали 145 053 человека, из которых 144 683 — армяне. Это 99,74% населения Нагорного Карабаха.

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24 сентября 2023 года советник президента непризнанной республики Давид Бабаян заявил, что покинуть регион хотят около 120 тыс. этнических армян. Он уточнил, что это 99,9% населения Нагорного Карабаха.

Как уточнила на брифинге 30 сентября пресс-секретарь армянского премьер-министра Назели Багдасарян, власти предоставили временное жилье 34,6 тыс. приезжих.

28 сентября президент Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования республики с 1 января 2024 года. Степанакерт и Баку договорились о реинтеграции региона как части Азербайджана и начали переговоры по этому поводу.

Теги
Нагорный Карабах Армения господдержка беженцы Никол Пашинян
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