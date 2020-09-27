Лукашенко ответил на предложение Макрона добровольно уйти

Лукашенко назвал французского лидера незрелым политиком и посоветовал ему заняться внутренними делами Франции. По его мнению, Макрон уделяет слишком много внимания «одному из экс-кандидатов в президенты Беларуси»

Александр Лукашенко (Фото: president.gov.by)

Белорусский лидер Александр Лукашенко посоветовал президенту Франции Эмманюэлю Макрону «поменьше смотреть по сторонам» и заняться внутренними делами собственной страны, сообщает агентство БелТА. Так он ответил на заявление Макрона о том, что Лукашенко следует добровольно покинуть должность.

По словам Лукашенко, Макрон, «следуя собственной логике», должен был бы уйти с поста еще в 2018 году, когда во Франции начались протесты «желтых жилетов». Сначала участники акций требовали не повышать цены и налоги на топливо, затем стали выступать за отставку президента.

«Годы идут, «жилеты» до сих пор на улицах, господин Макрон на удивление тоже до сих [пор] в должности, а Франция стала страной, где массовые протесты стали привычным явлением», — заявил белорусский президент.

Кроме того, во Франции «периодически возникают» проблемы с движением Black Lives Matter («Жизни темнокожих имеют значение») и мусульманские протесты в Лионе и Марселе, продолжил Лукашенко.