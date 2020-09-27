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Протесты в Белоруссии ,  
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Лукашенко ответил на предложение Макрона добровольно уйти

Лукашенко назвал французского лидера незрелым политиком и посоветовал ему заняться внутренними делами Франции. По его мнению, Макрон уделяет слишком много внимания «одному из экс-кандидатов в президенты Беларуси»
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: president.gov.by)

Белорусский лидер Александр Лукашенко посоветовал президенту Франции Эмманюэлю Макрону «поменьше смотреть по сторонам» и заняться внутренними делами собственной страны, сообщает агентство БелТА. Так он ответил на заявление Макрона о том, что Лукашенко следует добровольно покинуть должность.

По словам Лукашенко, Макрон, «следуя собственной логике», должен был бы уйти с поста еще в 2018 году, когда во Франции начались протесты «желтых жилетов». Сначала участники акций требовали не повышать цены и налоги на топливо, затем стали выступать за отставку президента.

«Годы идут, «жилеты» до сих пор на улицах, господин Макрон на удивление тоже до сих [пор] в должности, а Франция стала страной, где массовые протесты стали привычным явлением», — заявил белорусский президент.

Макрон предложил Лукашенко добровольно покинуть пост президента
Политика
Фото:Kay Nietfeld / Getty Images

Кроме того, во Франции «периодически возникают» проблемы с движением Black Lives Matter («Жизни темнокожих имеют значение») и мусульманские протесты в Лионе и Марселе, продолжил Лукашенко.

По его мнению, Макрон, которого Лукашенко назвал «незрелым политиком», уделяет слишком много внимания «одному из экс-кандидатов в президенты Беларуси». «С учетом того, что этот экс-кандидат — дама, французский лидер рискует ко внутренним проблемам Франции получить еще и личные — у себя дома», — считает Лукашенко.

Накануне в интервью газете Le Journal du Dimanche Макрон охарактеризовал ситуацию в Белоруссии как кризис авторитарной власти, не способной понять логику демократии. В связи с этим, считает он, Лукашенко должен уйти с должности. Французский лидер заявил, что восхищен демонстрантами в Белоруссии, которые выходят на акции протеста со дня проведения выборов в республике 9 августа. «Особенное уважение вызывают женщины, которые проводят шествия каждую субботу», — добавил он.

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В середине августа Макрон заявил о готовности Евросоюза выступить посредником в урегулировании ситуации в Белоруссии, а также призвал президента России Владимира Путина посодействовать урегулированию ситуации и диалогу для выхода республики из кризиса.

По официальным данным ЦИК Белоруссии, победу на выборах одержал Лукашенко, набравший более 80% голосов. Кандидат от оппозиции Светлана Тихановская, заявили в ЦИК, набрала чуть больше 10% голосов. С этой оценкой не согласился ее штаб, заявивший, что Тихановская получила от 70 до 80% голосов.

23 сентября в Минске в закрытом режиме прошла инаугурация Лукашенко, о которой заранее не объявляли. Ее не признал ряд стран, в том числе США, Украина, Германия, Эстония, Словакия, Чехия, Литва, Канада и Великобритания. В ЕС заявили, что ни сама процедура, ни новый срок Лукашенко не имеют достаточной легитимности.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель пообещал приложить все усилия для введения санкций против Белоруссии, отметив, что от этого зависит репутация всего Евросоюза. По данным Reuters, меры в отношении граждан Белоруссии за фальсификацию выборов и насилие по отношению к мирным демонстрантам намерены ввести США, Канада и Великобритания.

Автор
Наталия Анисимова
Александр Лукашенко Эмманюэль Макрон
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