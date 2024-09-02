Сийярто заявил, что Венгрия не выживет без нефти из России

Венгрия без нефти из России не сможет обеспечить спрос на топливо — у нее нет достаточной альтернативной инфраструктуры, заявил Сийярто. Ранее Киев остановил транзит нефти ЛУКОЙЛа по «Дружбе». Кремль назвал решение политическим

Video

Венгрия не выживет без нефти из России, решение Украины приостановить поставки ЛУКОЙЛа по нефтепроводу «Дружба» стало серьезным вызовом для страны, заявил в интервью телеканалу РБК министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

«Если Венгрия прекратит поставки нефти из России, мы просто не выживем, не сможем в широком смысле накормить страну. Мы просто не сможем обеспечить спрос на топливо. Почему? Потому что у нас нет достаточной альтернативной инфраструктуры. Есть еще один трубопровод, проходящий в Венгрию из Хорватии от Адриатического побережья, но его мощность недостаточна для того, чтобы обеспечить не только Венгрию. Тут нужно принимать в расчет еще и Словакию, которая обеспечивается нефтью через Венгрию. И у нее просто нет другого выбора. И отчасти Чешскую Республику», — сказал Сийярто.

По его словам, если обрезать российские поставки нефти, «Венгрия полностью лишается нефти». «Нужно просто посмотреть на цифры. <...> Мы не хотим принимать на себя такие риски. Поэтому то, что Украина приняла такое решение, для нас это очень серьезный вызов. Это влияет примерно на треть нашего импорта из России. В Словакии ситуация еще хуже. Там на эти поставки приходится примерно 40%».

Сийярто отметил, что временный выход найти можно, но в «долгосрочной перспективе нужно искать иное, юридически значимое решение». «Мы вели переговоры с российскими поставщиками, мы вели переговоры с украинскими транзитерами. Оценивая нынешнее состояние, я могу сказать, что мы постепенно приближаемся к долгосрочному решению, но мы его еще не достигли. Подписи на договорах еще не поставлены, но мы очень серьезно над этим работаем», — сообщил министр.

У нефтепровода «Дружба» две ветки: северная и южная. Северная проходит через Белоруссию, Польшу и Германию, поставки по ней заблокированы с прошлого лета из-за санкций Евросоюза. Для Венгрии, Словакии и Чехии, через которые идет южная часть нефтепровода, с учетом их зависимости от российского топлива было сделано исключение.

Однако в июле Украина, через которую проходит нефтепровод, приостановила поставки ЛУКОЙЛа по «Дружбе». Венгрия и Словакия связали ограничение с расширением украинских санкций против российской компании. Они осудили решение приостановить транзит и запросили консультации с Киевом при посредничестве Еврокомиссии (ЕК), пригрозив судом. В ЕК заявили, что провели предварительный анализ ситуации и он не выявил непосредственных рисков, связанных со снабжением нефти, для Венгрии и Словакии.

Представитель Еврокомиссии отметил, что Венгрия и Словакия могут использовать альтернативные каналы, например нарастить импорт через нефтепровод JANAF из Хорватии. Однако Будапешт это предложение отклонил, назвав его «скоординированной акцией из Брюсселя». По словам Сийярто, Хорватия «не надежна» как страна-транзитер, поскольку с начала боевых действий повысила сбор за транзит до величины в пять раз больше среднего по рынку. Если ограничения на поставки не снимут, Венгрия заблокирует помощь Украине в размере €6,5 млрд, предупредил Сийярто.

Несмотря на ограничения, в июле Венгрии и Словакии удалось найти временное решение проблемы с транзитом: к поставкам присоединилась «РуссНефть», а «Татнефть» почти вдвое нарастила экспорт, сообщили Bloomberg и «Коммерсантъ». В Кремле решение Украины ограничить транзит нефти по «Дружбе» назвали политическим.