Венгрия отказалась от транзита через Хорватию вместо импорта нефти России

Хорватия не подходит для транзита нефти из-за роста сбора в пять раз и помех в отношении энергоконцерна MOI, считает глава МИД Венгрии. Загреб предложил задействовать свои мощности в качестве альтернативы импорту из России

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Хорватия не является надежной страной для транзита нефти, а ее соответствующее предложение — скоординированная акция Еврокомиссии, считает министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Об этом он написал на своей странице в Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Это скоординированная акция из Брюсселя. Но есть еще одна проблема с «хорватским вариантом». Хорватия просто не является надежной страной для транзита. Ненадежна, потому что с начала войны подняла сбор за транзит так, что он в пять раз превысил средний показатель на рынке», — написал он.

Сийярто добавил, что Загреб помешал венгерскому энергоконцерну MOI обеспечить «долгосрочное использование транспортных мощностей». Приостановка «восточных поставок нефти сделает Венгрию и Словакию зависимыми от транзитного пути через Хорватию, на который нельзя полагаться», заключил он.

Венгрия, Словакия, а также Чехия исключены из общеевропейского запрета на импорт нефти из России, который был введен после начала военной операции на Украине. В конце июня 2024 года Киев ограничил транзит нефти ЛУКОЙЛа через украинскую территорию, однако поставки «Роснефти» и «Татнефти» по трубопроводу «Дружба» продолжились. Венгрия и Словакия пообещали обратиться в суд и запросили Еврокомиссию призвать Украину к отмене этого решения, однако получили отказ.

В Еврокомиссии отмечали, что прерванные поставки удалось компенсировать Венгрии и Словакии. Там также не увидели возможных рисков, связанных со снабжением. Комиссар ЕС по торговле Валдис Домбровскис посоветовал Будапешту и Братиславе отказаться от нефти из России и искать альтернативные источники.

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович 31 июля направил в Еврокомиссию предложение о задействовании Адриатического нефтепровода для поставок нефти, в том числе в Венгрию и Словакию. «Пострадавшие страны Центральной Европы, не имеющие выхода к морю, могут использовать этот альтернативный маршрут поставок, чтобы уменьшить или даже полностью устранить свою зависимость от российской нефти», — приводит Financial Times (FT) выдержку из его обращения.

Он добавил, что хорватская компания JANAF, которая эксплуатирует нефтепровод, «готова вести переговоры о долгосрочных контрактах, предусматривающих большие объемы, чтобы обеспечить энергетическую безопасность и снизить зависимость».

Пропускная способность «Адриатического нефтепровода» составляет 14,3 млн тон нефти в год, на хорватском острове Крк находится терминал, отмечает FT. Сейчас Хорватия импортирует 2 млн т нефти, Сербия — 3,3 млн. По словам Пленковича, у MOL есть контракт на 2,2 млн т в год до конца 2024-го.

Согласно данным статистики Eurostat, по итогам 2023 года Евросоюз закупил у России нефти, нефтепродуктов и газа на сумму более €29 млрд. В частности, Болгария импортировала российской сырой нефти на €2,5 млрд, Чехия — на €1,9 млрд, Словакия — на €1,9 млрд, а Венгрия — на €2,1 млрд.