Словакия и Венгрия нашли замену выбывшим поставкам ЛУКОЙЛа
В июле «Татнефть» резко нарастила экспорт нефти в Словакию и Венгрию, заместив выбывшие поставки ЛУКОЙЛа, пишет Bloomberg. Эту информацию также подтверждает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
По его информации, каждой из стран в июле по южной ветке нефтепровода «Дружба» от «Татнефти» поступило порядка 330 тыс. т нефти. Bloomberg пишет, что Россия экспортировала в прошлом месяце через Украину около 436 тыс. т сырой нефти в Венгрию и около 356 тыс. т в Словакию.
На долю «Татнефти» в первом полугодии приходилось 34 и 53% российского экспорта нефти в Венгрию и Словакию, а по итогам июля — около 77 и 92% соответственно. Источники «Ъ» сообщают, что компания останется ключевым поставщиком и в августе, к экспорту также подключилась «РуссНефть».
Эти показатели подтверждают заявления официальных лиц Венгрии и Словакии о том, что удалось найти временное решение проблемы с ограничениями поставок ЛУКОЙЛа, отмечает Bloomberg. Украинские официальные лица также заявили, что транзит нефти в направлении двух стран ЕС оставался в июле стабильным.
Базирующаяся в Будапеште энергетическая компания Mol ведет переговоры о поиске долгосрочного решения для обеспечения поставок российской нефти, приводит агентство заявление руководителя канцелярии премьер-министра Венгрии Гергели Гуляша. По его словам, компания имеет «хороший шанс» заключить необходимые сделки. Он не уточнил, с кем велись переговоры.
Вместе с тем Гуляш отметил, что Украина, возможно, предпримет новые шаги, которые будут означать удорожание транзита, и «Mol придется нести риски на российско-украинской границе».
РБК обратился за комментарием в ЛУКОЙЛ, «Татнефть» и «РуссНефть».
После начала военной операции на Украине ЕС ввел запрет на импорт нефти из России, исключение было сделано для Венгрии, Словакии и Чехии. Будапешт и Братислава получают российскую нефть по южной ветке нефтепровода «Дружба», которая проходит через Украину. В июне 2024 года Киев ограничил транзит нефти ЛУКОЙЛа через территорию страны, однако поставки продолжили «Роснефть» и «Татнефть». Венгрия и Словакия потребовали от Еврокомиссии призвать Украину к отмене этого решения, однако получили отказ. Комиссар ЕС по торговле Валдис Домбровскис посоветовал им отказаться от российской нефти и искать альтернативные источники.
Как утверждал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, на ЛУКОЙЛ приходилось 33% венгерского импорта сырой нефти и примерно 40–45% импорта сырой нефти Словакией. В июле Будапешт и Братислава запросили увеличить объем прокачки нефти по «Дружбе» до 530 тыс. и 545 тыс. т, однако оператор «Укртранснафта» согласовал транзит в 436 тыс. и 356 тыс. т, сообщили источники «Ъ». В Кремле сочли это решение политическим и не увидели возможности для Москвы решить проблему.
данным статистики Eurostat, по итогам 2023 года Евросоюз закупил у России нефти, нефтепродуктов и газа на сумму более €29 млрд. В частности, Словакия импортировала российской сырой нефти на €1,9 млрд, а Венгрия — на €2,1 млрд.
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