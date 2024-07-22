Венгрия и Словакия пригрозили судом из-за остановки Киевом транзита нефти

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Венгрия и Словакия запросили консультации с Украиной при посредничестве Еврокомиссии после блокировки Киевом транзита нефти ЛУКОЙЛа, заявил глава венгерского МИДа Петер Сийярто.

«У ЕК есть три дня на то, чтобы выполнить наш запрос, после чего мы передадим это дело в суд», — сказал он (цитата по ТАСС).

Об остановке транзита нефти ЛУКОЙЛа через Украину венгерский министр сообщил 17 июля. На следующий день об этом заявила компания Transpetrol — оператор словацкого участка нефтепровода «Дружба». Страны связывают это с расширением украинских санкций против российской компании, включая запрет на транзит нефти.

В Кремле сочли ограничение транзита нефти ЛУКОЙЛа политическим решением. «Действительно, ситуация достаточно кризисная для наших получателей, но это никак не зависит от нас», — заявили там.

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