Росстат прекратил публиковать данные о производстве нефтепродуктов

Вслед за закрытием данных о производстве нефти и бензина Росстат скрыл информацию об объеме выпуска нефтепродуктов. Статистическое ведомство сослалось на решение правительства

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Росстат прекратил публиковать сведения о производстве нефтепродуктов в России, следует из доклада о динамике промышленного производства за январь—июль этого года. Динамика все еще отражена в документе, но точные объемы не приводятся.

«Информация о производстве нефтепродуктов не публикуется на основании решения Правительства Российской Федерации», — сказано в докладе.

Ранее Росстат прекратил публикацию данных о производстве нефти и автомобильного бензина. Теперь также не публикуются данные по производству мазута, дизельного топлива, пропан-бутана.

Весной 2022 года после введения против России международных санкций Федеральная таможенная служба приостановила публикацию статистических данных по импорту и экспорту «во избежание некорректных оценок, спекуляций и разночтений в части импортных поставок».

В феврале 2023 года был принят закон о том, что правительство может закрывать любую официальную статистику. Весной того же года Росстат перестал публиковать данные по добыче нефти.

Отсутствие этих сведений осложнит анализ экономической ситуации и прогнозирование, рассказала РБК главный экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец: «Динамику придется отслеживать обратным счетом из общих показателей и по косвенным данным (не очень надежным), таким как комментарии по объемам добычи от представителей нефтегазовой отрасли».