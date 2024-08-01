ЕК не нашла рисков для Венгрии и Словакии из-за остановки транзита нефти

Для Венгрии и Словакии нет рисков, связанных со снабжением, прерванные поставки удалось компенсировать, сообщили в ЕК. Там предложили двум странам нарастить импорт через нефтепровод JANAF из Хорватии, Загреб подтвердил готовность

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Предварительный анализ ситуации, возникшей после решения Украины перекрыть транзит российской нефти через свою территорию, показал, что сейчас для Венгрии и Словакии нет рисков, связанных со снабжением. Об этом заявил представитель Еврокомиссии во время брифинга.

«Сейчас у нас есть предварительный анализ ситуации. Он в действительности предполагает, что непосредственных рисков <…> безопасности поставок в этих двух странах (Венгрии и Словакии. — РБК) нет», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

В июле указанные поставки нефти в Венгрию и Словакию удалось компенсировать, подчеркнул представитель ЕК.

«Имеющийся у нас предварительный анализ показывает, что по меньшей мере в июле отсутствующий объем нефти ЛУКОЙЛа был заменен другими поставщиками через тот же нефтепровод «Дружба», — сообщил он.

По словам представителя ЕК, для Венгрии и Словакии есть и другие альтернативы, например, наращивание импорта через нефтепровод JANAF из Хорватии.

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, в свою очередь, заявил, что страна уведомила Еврокомиссию, а также Венгрию, Словакию о готовности снабжать последние нефтью через JANAF. Хорватские власти готовы к транспортировке более чем 14 млн т нефти на словацкие и венгерские нефтеперерабатывающие заводы, подчеркнул он.

Венгрия и Словакия получили право на исключение из общеевропейского запрета на импорт российской нефти, введенного после начала боевых действий на Украине, и продолжили импортировать топливо. Однако в конце июня Украина ограничила транзит нефти ЛУКОЙЛа через свою территорию. В то же время поставки «Роснефти» и «Татнефти», также экспортирующих топливо по трубопроводу «Дружба», продолжились. Обе страны получают нефть из России по нефтепроводу «Дружба». По нему российская нефть поступает в белорусский Мозырь, а затем труба разделяется на две ветви — северную (через Белоруссию и Польшу в Германию) и южную (через Украину, Словакию, Чехию и Венгрию).

Венгрия и Словакия обещали к концу июля обратиться по этому поводу в суд. Будапешт пригрозил помешать работе механизма по выделению Киеву военной помощи, если Украина не отменит запрет, а словацкий премьер Роберт Фицо сказал, что страна в таком случае перекроет поставки дизтоплива на Украину.

В конце июля FT сообщила, что Еврокомиссия отклонила просьбу Венгрии и Словакии призвать Украину к отмене запрета на транзит российской нефти. Еврокомиссар Валдис Домбровскис сообщил газете, что Брюсселю потребуется больше времени для сбора доказательств и оценки правовой ситуации.

Кремль счел решение Украины относительно транзита нефти ЛУКОЙЛа политическим. В украинской компании «Нафтогаз», в свою очередь, подчеркнули, что объем транзита нефти через страну в июле остался на том же уровне, что и в предыдущие периоды, несмотря на блокировку нефти от ЛУКОЙЛа.