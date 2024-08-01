 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций ,  
0 

ЕК не нашла рисков для Венгрии и Словакии из-за остановки транзита нефти

ЕК не нашла рисков для Венгрии и Словакии из-за остановки транзита нефти Киевом
Сюжет
Война санкций
Для Венгрии и Словакии нет рисков, связанных со снабжением, прерванные поставки удалось компенсировать, сообщили в ЕК. Там предложили двум странам нарастить импорт через нефтепровод JANAF из Хорватии, Загреб подтвердил готовность
ЛУКОЙЛ LKOH ₽6 720 -0,58% Купить
BRENT BRENT $80,77 +0,05%
Фото: Janos Kummer / Getty Images
Фото: Janos Kummer / Getty Images

Предварительный анализ ситуации, возникшей после решения Украины перекрыть транзит российской нефти через свою территорию, показал, что сейчас для Венгрии и Словакии нет рисков, связанных со снабжением. Об этом заявил представитель Еврокомиссии во время брифинга.

«Сейчас у нас есть предварительный анализ ситуации. Он в действительности предполагает, что непосредственных рисков <…> безопасности поставок в этих двух странах (Венгрии и Словакии. — РБК) нет», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

В июле указанные поставки нефти в Венгрию и Словакию удалось компенсировать, подчеркнул представитель ЕК.

«Имеющийся у нас предварительный анализ показывает, что по меньшей мере в июле отсутствующий объем нефти ЛУКОЙЛа был заменен другими поставщиками через тот же нефтепровод «Дружба», — сообщил он.

В ЕС не поддержали Венгрию и Словакию в призыве к Киеву по транзиту нефти
Экономика
Фото:Руслан Шамуков / ТАСС

По словам представителя ЕК, для Венгрии и Словакии есть и другие альтернативы, например, наращивание импорта через нефтепровод JANAF из Хорватии.

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, в свою очередь, заявил, что страна уведомила Еврокомиссию, а также Венгрию, Словакию о готовности снабжать последние нефтью через JANAF. Хорватские власти готовы к транспортировке более чем 14 млн т нефти на словацкие и венгерские нефтеперерабатывающие заводы, подчеркнул он.

Венгрия и Словакия получили право на исключение из общеевропейского запрета на импорт российской нефти, введенного после начала боевых действий на Украине, и продолжили импортировать топливо. Однако в конце июня Украина ограничила транзит нефти ЛУКОЙЛа через свою территорию. В то же время поставки «Роснефти» и «Татнефти», также экспортирующих топливо по трубопроводу «Дружба», продолжились.

Обе страны получают нефть из России по нефтепроводу «Дружба». По нему российская нефть поступает в белорусский Мозырь, а затем труба разделяется на две ветви — северную (через Белоруссию и Польшу в Германию) и южную (через Украину, Словакию, Чехию и Венгрию).

Венгрия и Словакия обещали к концу июля обратиться по этому поводу в суд. Будапешт пригрозил помешать работе механизма по выделению Киеву военной помощи, если Украина не отменит запрет, а словацкий премьер Роберт Фицо сказал, что страна в таком случае перекроет поставки дизтоплива на Украину.

В конце июля FT сообщила, что Еврокомиссия отклонила просьбу Венгрии и Словакии призвать Украину к отмене запрета на транзит российской нефти. Еврокомиссар Валдис Домбровскис сообщил газете, что Брюсселю потребуется больше времени для сбора доказательств и оценки правовой ситуации.

Кремль счел решение Украины относительно транзита нефти ЛУКОЙЛа политическим. В украинской компании «Нафтогаз», в свою очередь, подчеркнули, что объем транзита нефти через страну в июле остался на том же уровне, что и в предыдущие периоды, несмотря на блокировку нефти от ЛУКОЙЛа.

Кадыров пообещал убить любого, кто скажет его дочери снять хиджаб

Telegraph узнал, что Украина уже применила F-16 в качестве ПВО

В Нижнем Тагиле произошел взрыв газа в жилом доме. Главное

Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации командующего военным крылом ХАМАС

Власти продлили IT-ипотеку и изменили ее условия

Матвиенко назвала условие исчезновения МОК с карты мира

Что изменится в сфере финансов для россиян с августа 2024 года

Назван топ-10 застройщиков России по объемам строительства жилья

Подборка каналов РБК в Telegram
Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Еврокомиссия Украина Венгрия Словакия нефть ЛУКОЙЛ Хорватия
Материалы по теме
В ЕС не поддержали Венгрию и Словакию в призыве к Киеву по транзиту нефти
Экономика
Фицо пригрозил остановить поставку дизтоплива Киеву из-за транзита нефти
Политика
Венгрия заблокирует помощь Украине из-за остановки транзита нефти
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 1 августа
EUR ЦБ: 93,51 (+0,22) Инвестиции, 31 июл, 17:30 Курс доллара на 1 августа
USD ЦБ: 86,11 (-0,22) Инвестиции, 31 июл, 17:30
В аквапарке во Владивостоке обрушился потолокОбщество, 16:45
В МИД ФРГ ответили на сообщение о выдаче КрасиковаПолитика, 16:45
Россия и страны Запада начали обмен заключенными в Турции⁠Политика, 16:42
Матвиенко ответила на предложения о введении сиесты в РоссииОбщество, 16:32
«Русь сидящую» признали нежелательной в РоссииПолитика, 16:32
«РИА Новости» назвало число людей под завалами после взрыва в ТагилеОбщество, 16:27
В Москве и области резко вырос спрос на покупку новостроек в рассрочкуНедвижимость, 16:24
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Власти Москвы допустили введение платной зарядки электромобилейБизнес, 16:23
Когнитивный диссонанс: что это и как с ним справитьсяСтиль, 16:21
Форвард сборной России Федор Чалов подписал контракт с греческим клубомСпорт, 16:19
Сдача жилья в аренду в мегаполисах стала втрое ниже доходов от депозитовНедвижимость, 16:17
CNN узнал, что Блинкен попросил Иран не отвечать на убийство ХанииПолитика, 16:13
Глава Shell заявил, что энергетический кризис в Европе закончилсяБизнес, 16:08
Акции девелопера «АПРИ» взлетели на 21% на третий день торгов после IPOИнвестиции, 15:56