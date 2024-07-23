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Война санкций ,  
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Венгрия заблокирует помощь Украине из-за остановки транзита нефти

Венгрия заблокирует выделение средств Киеву из-за остановки транзита нефти
Сюжет
Война санкций
Украина приостановила транзит нефти ЛУКОЙЛа в Венгрию и Словакию по нефтепроводу «Дружба» на прошлой неделе. Глава венгерского МИДа предупредил, что страна не станет одобрять новую помощь Украине, пока ограничения не будут сняты
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Петер Сийярто
Петер Сийярто (Фото: Евгения Новоженина / Reuters)

Венгрия не одобрит выделение €6,5 млрд из Европейского фонда мира (European Peace Framework) в качестве компенсации странам ЕС за поставки оружия Украине, пока Киев не решит вопрос с транзитом российской нефти в Венгрию и Словакию, заявил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто в интервью порталу ATV.

«Я четко заявил, что до тех пор, пока этот вопрос (транзита нефти. — РБК) Украина не решит, всем следует забыть о выплате €6,5 млрд в качестве компенсации за поставки оружия из Европейского фонда мира. Потому что как бы это выглядело, если бы мы согласились выплатить €6,5 млрд, в то время как Украина угрожает безопасности нашего энергоснабжения?» — задался вопросом Сийярто.

Вместе с тем он отметил, что Венгрия и Словакия пригрозили Украине судом в ЕС из-за нарушения соглашения об ассоциации. «Потому что в соглашении об ассоциации между Европейским союзом и Украиной указано, что Украина не может прерывать транзит энергоносителей через Украину в страны — члены ЕС ни полностью, ни частично», — пояснил министр.

По его словам, 33% венгерского импорта сырой нефти и примерно 40–45% импорта сырой нефти Словакией приходится на российский ЛУКОЙЛ. «Украинцы должны разрешить эту ситуацию. Мы не станем обращаться к другому поставщику только потому, что украинцы считают, что мы должны сделать это по их прихоти. Что, если завтра они сделают то же самое с другой компанией? Мы — государство. Это не рынок и не барахолка. Мы — государство, у которого есть контракты, энергоснабжение и стратегия по этому поводу», — подчеркнул Сийярто.

Венгрия и Словакия пригрозили судом из-за остановки Киевом транзита нефти
Экономика
Фото:Sean Gallup / Getty Images

Об остановке транзита нефти ЛУКОЙЛа через Украину Сийярто сообщил 17 июля. На следующий день об этом заявила компания Transpetrol — оператор словацкого участка «Дружбы». Страны связывают прекращение транспортировки нефти с расширением украинских санкций против российской компании, включая запрет на транзит нефти.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в телефонном разговоре с украинским коллегой Денисом Шмыгалем назвал санкции против ЛУКОЙЛа бессмысленными. По его словам, решение Киева означает, что словацкий нефтеперерабатывающий завод Slovnaft, входящий в венгерскую группу MOL, получит на 40% меньше нефти, чем ему нужно для переработки. Это может привести к прекращению поставок нефти, произведенной на Slovnaft, на Украину, а они составляют почти десятую часть всего украинского потребления, предупредил Фицо.

В Кремле назвали ситуацию «достаточно кризисной» для Словакии и Венгрии. «Наверное, решение все-таки принималось не на техническом, а на политическом уровне. А здесь какой-либо диалог у нас отсутствует», — подчеркнули там.

Венгрия и Словакия получают нефть из России по нефтепроводу «Дружба». По нему российская нефть поступает в белорусский Мозырь, а затем разделяется на две ветви — северную (через Белоруссию и Польшу в Германию) и южную (через Украину, Словакию, Чехию и Венгрию).

В декабре 2022 года ЕС запретил транспортировку российской нефти по морю, а затем и нефтепродуктов. Для «Дружбы» тогда было сделано исключение. Однако в июне прошлого года Евросоюз запретил транспортировку нефти по северной ветке нефтепровода в рамках 11-го пакета санкций против России.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Украина Венгрия Словакия «Дружба» нефтепровод транзит санкции
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