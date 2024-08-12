Путин назвал главную задачу в приграничных с Украиной областях
Президент Владимир Путин провел совещание по ситуации в Курской области. Он назвал главную задачу для российских военных — выбить из населенных пунктов украинских солдат.
«Задача перед Министерством обороны — выдавить, выбить противника с наших территорий и совместно с пограничной службой обеспечить надежное прикрытие госграниц», — отметил Путин.
По словам президента, Киев продолжит попытки дестабилизации в приграничных регионах России, в том числе в Брянской области. Путин уточнил, что Украина пыталась «посеять рознь, раздоры в нашем обществе, запугать людей, разрушить единство», то есть нанести удар по внутриполитической ситуации. Президент добавил, что, напротив, россияне стали активнее подписывать контракт с Минобороны.
После атак на российские регионы Путин исключил разговор с властями Украины. «Ну а о каких переговорах вообще может идти речь?» — спросил он.
Путин пообещал Киеву достойный ответ. Все цели военной операции будут достигнуты, подчеркнул президент.
В Курской области с 6 августа продолжаются бои с военнослужащими ВСУ. В регионе введен режим ЧС федерального характера. 10 августа в Курской, Белгородской и Брянской областях ввели также режим КТО.
Как рассказал врио губернатора Курской области Алексей Смирнов, под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов, ситуация «сложная».
Целью операции ВСУ в Курской области в Киеве назвали усиление позиций на переговорах. В первые дни после атаки Путин счел действия Украины «масштабной провокацией».
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