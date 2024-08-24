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Военная операция на Украине ,  
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Путин заслушал доклад Герасимова о противодействии ВСУ в Курской области

Сюжет
Военная операция на Украине
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин провел встречу с руководством объединенной группировки войск, действующей в зоне военной операции, сообщила пресс-служба Кремля.

Путин заслушал доклад начальника Генштаба Валерия Герасимова и начальника Главного оперативного управления Сергея Рудского «о противодействии вторгшимся на территорию Курской области силам противника и принятым мерам по их уничтожению».

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Россия Украина Курская область ВСУ Владимир Путин Валерий Герасимов Военная операция на Украине
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Валерий Герасимов фото

Валерий Герасимов

Начальник Генштаба, командующий объединенной группировкой войск на Украине
8 сентября 1955 года
Сергей Рудской фото

Сергей Рудской

Начальник главного оперативного управления Генштаба — первый замначальника Генштаба, генерал-полковник
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