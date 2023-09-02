NYT сообщила о новой тактике российских войск с поджиганием минных полей

По данным газеты, россияне начали поджигать минные поля, когда их пытаются разминировать. Власти России заявляют, что Украина не добилась успеха при контрнаступлении

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Российский войска адаптируются к попыткам ВСУ наступать и уже начали использовать новую тактику, поджигая минные поля. Об этом пишет The New Yourk Times со ссылкой на украинских военных.

По словам морских пехотинцев, опрошенных газетой, российские позиции укреплены минными полями и траншеями, в связи с чем ВСУ вынуждены сражаться за каждый дом. «Движущей силой этих усилий (наступления) являются сотни небольших штурмовых групп, часто всего от восьми до десяти солдат», — говорится в статье.

При этом бойцы ВСУ отмечают, что у российских войск все еще больше артиллерии, танков, дронов и людей. Также, по словам военных, россияне начали использовать новую тактику на поле боя — они якобы заливают горючим веществом территории, где расположены минные поля, и при попытках разминирования сбрасывают с дрона гранату, тем самым поджигая все вокруг.

Ключевым для продолжения контрнаступления опрошенные NYT военные назвали поиск наиболее мотивированных новобранцев, «готовых броситься в котел разрушения».

Украина начала контрнаступление в начале июня. Западные страны и Киев признавали, что оно идет медленно. Президент Украины Владимир Зеленский еще в июле объяснял темпы наступления сложностями на поле боя и укрепленными линиями обороны России. По его словам, он хотел бы начать контрнаступление «намного раньше», но для этого Киеву нужно было западное оружие.

Британская Times со ссылкой на главу лондонской расследовательской фирмы Mayak Intelligence Марка Галеотти ранее писала, что медленный темп контрнаступления ВСУ связан с «лучшей формой» российской армии и так называемой линией Суровикина — обширной сетью траншей, минных полей, заграждений из колючей проволоки, танковых ловушек и огневых позиций, предназначенных для замедления любой атаки.

Киев еще зимой оценивал площадь минных полей в стране в 250 тыс. кв. км — это больше всей территории Корейского полуострова и сравнимо с Западной Германией.

Генерал армии Сергей Суровикин был назначен главкомом ВКС в конце ноября 2017 года, а в октябре 2022 года был назначен командующим объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации. В январе Суровикина во главе объединенной группировки войск сменил начальник Генштаба Валерий Герасимов, Суровикин стал его заместителем.



22 августа РБК узнал об освобождении генерала от должности главкома ВКС. Суровикин не появлялся в публичном пространстве с 24 июня — после попытки мятежа ЧВК «Вагнер».

Российское Минобороны неоднократно заявляло о срыве попыток украинского наступления и больших потерях Киева. По словам главы ведомства Сергея Шойгу, Киев не достигает успеха в наступлении из-за «грамотно построенной обороны, умелой организации системы огня, профессиональных действий, выдержки и упорства российских военнослужащих». По данным российской стороны на 4 августа, за время контрнаступления Украина потеряла 43 тыс. военных.

NYT ранее объясняла проблемы наступления ВСУ нахождением армии «не в том месте». Украина рассредоточила силы на востоке и юге, а США считают, что главным должно быть направление на Мелитополь, чтобы разрезать сухопутный коридор из основной части России в Крым, сообщала газета со ссылкой на источники. По мнению американской стороны, только смена тактики позволит изменить темпы контрнаступления, которое идет медленнее, чем планировали Запад и Украина.