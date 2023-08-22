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Военная операция на Украине ,  
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Берлин сравнил размеры минных полей на Украине с Западной Германией

Бербок сравнила размеры минных полей на Украине с Западной Германией
Сюжет
Военная операция на Украине
Киев еще зимой оценивал площадь минных полей в 250 тыс. кв. км — это больше всей территории Корейского полуострова и сравнимо с Западной Германией. Немецкий МИД отметил, что ВСУ порой оказываются из-за мин в ловушке
Фото: Вячеслав Мадиевский / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Вячеслав Мадиевский / Keystone Press Agency / Global Look Press

Размеры российских минных полей в зоне военной операции достигают площади Западной Германии. Об этом заявила глава немецкого МИДа Анналена Бербок на пресс-конференции с эстонским коллегой Маргусом Цахкной. Трансляция шла на YouTube.

«В таких условиях украинские силы порой иногда оказываются в ловушке. Есть оценки, что сооруженные минные поля примерно размером с Западную Германию. Соответственно, вопрос в том, как можно преодолеть эти минные поля», — сказала Бербок (цитата по «РИА Новости»).

Киев просит передать ему немецкое вооружение, которое позволило бы преодолеть минные поля, добавила она, Берлин обсуждает этот вопрос с партнерами.

Площадь Западной Германии — около 249 тыс. кв. км, после вхождения в состав страны ГДР территория государства увеличилась почти до 357 тыс. кв. км.

Еще в январе Киев оценивал площадь минных полей в 250 тыс. кв. км. «На данный момент это самое большое минное поле в мире. Оно не только мешает передвижениям людей, но и создает большие проблемы для ведения сельского хозяйства, а это одна из основных для нас отраслей», — рассказывал премьер Денис Шмыгаль в интервью корейскому агентству Yonhap.

Yonhap тогда отметило, что площадь полей больше совместной территории Северной и Южной Кореи, которая составляет 221 тыс. кв. км.

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Минные поля стали серьезным препятствием для наступления Украины. Командующий сухопутными войсками ВСУ генерал Александр Сырский объяснял медленное продвижение военных множеством оборонительных заграждений, возведенных Россией. Кроме того, в условиях лета быстрее растут сорняки и кустарники, что естественным образом маскирует мины, отмечало Минобороны Великобритании.

Берлин сравнил размеры минных полей на Украине с Западной Германией
Берлин сравнил размеры минных полей на Украине с Западной Германией

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Германия Анналена Бербок МИД Германии мины Украина
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