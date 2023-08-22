Берлин сравнил размеры минных полей на Украине с Западной Германией

Киев еще зимой оценивал площадь минных полей в 250 тыс. кв. км — это больше всей территории Корейского полуострова и сравнимо с Западной Германией. Немецкий МИД отметил, что ВСУ порой оказываются из-за мин в ловушке

Фото: Вячеслав Мадиевский / Keystone Press Agency / Global Look Press

Размеры российских минных полей в зоне военной операции достигают площади Западной Германии. Об этом заявила глава немецкого МИДа Анналена Бербок на пресс-конференции с эстонским коллегой Маргусом Цахкной. Трансляция шла на YouTube.

«В таких условиях украинские силы порой иногда оказываются в ловушке. Есть оценки, что сооруженные минные поля примерно размером с Западную Германию. Соответственно, вопрос в том, как можно преодолеть эти минные поля», — сказала Бербок (цитата по «РИА Новости»).

Киев просит передать ему немецкое вооружение, которое позволило бы преодолеть минные поля, добавила она, Берлин обсуждает этот вопрос с партнерами.

Площадь Западной Германии — около 249 тыс. кв. км, после вхождения в состав страны ГДР территория государства увеличилась почти до 357 тыс. кв. км.

Еще в январе Киев оценивал площадь минных полей в 250 тыс. кв. км. «На данный момент это самое большое минное поле в мире. Оно не только мешает передвижениям людей, но и создает большие проблемы для ведения сельского хозяйства, а это одна из основных для нас отраслей», — рассказывал премьер Денис Шмыгаль в интервью корейскому агентству Yonhap.

Yonhap тогда отметило, что площадь полей больше совместной территории Северной и Южной Кореи, которая составляет 221 тыс. кв. км.

Минные поля стали серьезным препятствием для наступления Украины. Командующий сухопутными войсками ВСУ генерал Александр Сырский объяснял медленное продвижение военных множеством оборонительных заграждений, возведенных Россией. Кроме того, в условиях лета быстрее растут сорняки и кустарники, что естественным образом маскирует мины, отмечало Минобороны Великобритании.