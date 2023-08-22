Суровикин освобожден от должности главкома ВКС

Сергей Суровикин (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

«Генерал армии Сергей Суровикин освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу и находится в распоряжении» (Минобороны — ред.), рассказал РБК источник, знакомый с ситуацией, и подтвердил источник, осведомленный о кадровом решении в Минобороны.

«В настоящее время он в краткосрочном отпуске», — уточнил один из источников.

Ранее о снятии Суровикина с поста главкома ВКС сообщал бывший главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов (признан Минюстом иноагентом).

Материал дополняется