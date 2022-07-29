Минюст признал иноагентами Быкова, Альбац и Митю Алешковского

Помимо писателя, главреда The New Times и директора «Таких дел», в реестр СМИ-иноагентов попало юрлицо экс-главреда «Эха Москвы» Алексея Венедиктова, созданное им после того, как его самого признали иноагентом

Дмитрий Быков (Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости)

Минюст внес в реестр СМИ-иноагентов журналистов Дмитрия Алешковского и Евгению Альбац, а также писателя Дмитрия Быкова.

Алешковский — журналист, фотограф, директор интернет-издания «Такие дела» и сооснователь благотворительного фонда «Нужна помощь». В конце 2021 года он объявил об уходе с поста директора фонда, объяснив, что не может говорить то, что думает, и делать то, что хочет, потому что ему приходится постоянно оценивать, как это может отразиться на подопечных организации.

В 2022 году Алешковский выступил против российской военной операции на Украине.

Альбац — главный редактор журнала The New Times, который с 2017 года выходит только в интернет-версии. В феврале сайт издания был заблокирован по решению Генпрокуратуры после требования удалить материалы о конфликте на Украине. Основанием для блокировки стала публикация на сайте информации «с призывами к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности или участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка, недостоверную общественно значимую информацию, распространяемую под видом достоверных сообщений». В мае Роскомнадзор составил на издание и Альбац четыре протокола об административных правонарушениях из-за удаленных за три месяца до этого публикаций.

«Меня об этом не уведомили», — прокомментировала Альбац РБК решение Минюста объявить ее иноагентом, пообещав его оспорить.

Быков — писатель, поэт, публицист, литературный критик и педагог, креативный редактор газеты «Собеседник», член Союза писателей России. Особую известность в начале 2010-х годов ему принесли проекты «Гражданин поэт» и «Господин хороший» — в рамках них он писал сатирические стихи на актуальные события, беря за основу произведения классиков русской литературы.

Быков был активным участников митингов 2011–2012 годов и входил в координационный совет российской оппозиции. В феврале 2022-го он выступил против российской военной операции на Украине. После этого председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская высказалась против продажи в магазинах его книг, а также работ других выступивших против войны авторов — Леонида Парфенова, Бориса Акунина и Дмитрия Глуховского.

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РБК обратился за комментариями к Мите Алешковскому и Дмитрию Быкову.

В списке также оказалось ООО «Иноагент ААВ», созданное бывшим главредом «Эха Москвы» Алексеем Венедиктовым. Его самого Минюст признал иноагентом в апреле. Впоследствии Венедиктов сообщил, что в ведомстве разъяснили причины его включения в список: это зарплата на «Эхе Москвы» и дивиденды исторического журнала «Дилетант», 76,43% акций которого до недавнего времени принадлежало журналисту (сейчас совпадающей по размеру долей владеет его жена Елена). Венедиктов обещал обжаловать решение Минюста.

В июле он зарегистрировал юрлицо «Иноагент ААВ» с правом на издательскую деятельность.

Радиостанцию «Эхо Москвы» 1 марта отключили от эфира после того, как в Генпрокуратуре заявили о размещенных на ее сайте материалах с призывами к экстремистской деятельности и ложных данных о действиях российских военных на Украине. 3 марта совет директоров «Эха Москвы» решил ликвидировать радиоканал, а затем были удалены и корпоративные аккаунты в соцсетях. На частоте «Эха» в Москве 9 марта начал работать принадлежащий МИА «Россия сегодня» Sputnik.