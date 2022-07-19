МВД России объявило в розыск Дмитрия Гордона

Дмитрий Гордон (Фото: Ирина Яковлева / ТАСС)

МВД России объявило в розыск украинского журналиста Дмитрия Гордона, следует из данных базы. В апреле Росфинмониторинг внес Гордона в реестр экстремистов и террористов.

В марте Следственный комитет завел на него уголовное дело по статьям о публичных призывах к развязыванию агрессивной войны (ч. 2 ст. 354), возбуждении ненависти по признакам национальности (п. «б» ч. 2 ст. 282), а также о «распространении заведомо ложной информации» о действиях российских военных (п. «а» ч. 2 ст. 207.3).

СК уточнял, что возбудил дело после того, как после начала военной операции России на Украине Гордон призвал «совершить вооруженное нападение на Россию, развязать против нее агрессивную войну с использованием ядерного оружия». «Кроме того, он публично призвал к уничтожению граждан России по признакам национальности, языка и происхождения», — заявляло ведомство.

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