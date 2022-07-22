В России заочно арестовали украинского тележурналиста Дмитрия Гордона

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 июля
EUR ЦБ: 57,76 (+0,65) Инвестиции, 16:05
Курс доллара на 23 июля
USD ЦБ: 57,39 (+0,91) Инвестиции, 16:05
РПЦ предложила поправки в закон о передаче святынь из музеев Политика, 19:13
NYT узнала, куда будет направлено зерно с Украины по соглашению с Россией Политика, 19:06
ЕК допустила смягчение требования сократить потребление газа на 15% Политика, 19:03
Семин оценил возможности одного из лидеров «Динамо» в «Фейеноорде» Спорт, 18:58
Обрести свободу, не жертвуя комфортом: гибридный формат жилья в Москве РБК Стиль и Донстрой, 18:55
Военная операция на Украине. Главное Политика, 18:54
Tesla продала биткоины, Binance оштрафовали. Главные события недели Крипто, 18:51
Siemens Energy исключила ответственность за срок возврата турбины Политика, 18:50
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Гастродайджест Сысоева: гастроли «Банщиков», «Жар-птица» и «Чудо-юдо» Стиль, 18:45
Лавров назвал главную задачу стамбульских соглашений по продовольствию Политика, 18:45
Как найти ответы на самые сложные финансовые вопросы РБК и Яндекс Кью, 18:43
РПЛ определилась с датами матчей «Спартака» против «Зенита» и «Динамо» Спорт, 18:38
Капитализация соцсетей упала на $80 млрд на фоне обвала акций Snap на 37% Инвестиции, 18:37
Cadillac показал самую роскошную модель в истории: фото и видео Авто, 18:36
Политика ,  
0 

В России заочно арестовали украинского тележурналиста Дмитрия Гордона

Дмитрий Гордон
Дмитрий Гордон (Фото: Ирина Яковлева / ТАСС)

Басманный районный суд Москвы заочно арестовал украинского журналиста Дмитрия Гордона (внесен в список лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму или экстремистской деятельности) по делу о дискредитации российской армии, сообщили РБК в пресс-службе суда.

«Удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Гордона Дмитрия <...> сроком на два месяца», — сообщили в суде.

Бастрыкин поручил проверить содержание книг Дмитрия Гордона
Политика
Дмитрий Гордон&nbsp;(внесен в перечень физлиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремизму или терроризму)

В марте Следственный комитет завел против него уголовное дело по статьям о публичных призывах к развязыванию агрессивной войны (ч. 2 ст. 354), возбуждении ненависти по признакам национальности (п. «б» ч. 2 ст. 282), а также о «распространении заведомо ложной информации» о действиях российских военных (п. «а» ч. 2 ст. 207.3).

СК уточнил, что возбудил дело из-за того, что Гордон призвал «совершить вооруженное нападение на Россию, развязать против нее агрессивную войну с использованием ядерного оружия» после начала военной операции России на Украине. «Кроме того, он публично призвал к уничтожению граждан России по признакам национальности, языка и происхождения», — заявляло ведомство.

В середине июля МВД России объявило Гордона в розыск.

54-летний Гордон — популярный украинский журналист, наиболее известна его серия интервью «В гостях у Дмитрия Гордона», передача выходила на разных украинских телеканалах с 1996 года, доступна она и на YouTube.

Теги
новости заочный арест Дмитрий Гордон
Материалы по теме
МВД России объявило в розыск Дмитрия Гордона
Политика
СК завел дела об экстремизме на украинцев Друзенко и Гордона
Политика
СБУ арестовала активы Медведчука и его жены на сумму более $1 млн
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter