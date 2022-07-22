В России заочно арестовали украинского тележурналиста Дмитрия Гордона

Дмитрий Гордон (Фото: Ирина Яковлева / ТАСС)

Басманный районный суд Москвы заочно арестовал украинского журналиста Дмитрия Гордона (внесен в список лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму или экстремистской деятельности) по делу о дискредитации российской армии, сообщили РБК в пресс-службе суда.

«Удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Гордона Дмитрия <...> сроком на два месяца», — сообщили в суде.

В марте Следственный комитет завел против него уголовное дело по статьям о публичных призывах к развязыванию агрессивной войны (ч. 2 ст. 354), возбуждении ненависти по признакам национальности (п. «б» ч. 2 ст. 282), а также о «распространении заведомо ложной информации» о действиях российских военных (п. «а» ч. 2 ст. 207.3).



СК уточнил, что возбудил дело из-за того, что Гордон призвал «совершить вооруженное нападение на Россию, развязать против нее агрессивную войну с использованием ядерного оружия» после начала военной операции России на Украине. «Кроме того, он публично призвал к уничтожению граждан России по признакам национальности, языка и происхождения», — заявляло ведомство.

В середине июля МВД России объявило Гордона в розыск.

54-летний Гордон — популярный украинский журналист, наиболее известна его серия интервью «В гостях у Дмитрия Гордона», передача выходила на разных украинских телеканалах с 1996 года, доступна она и на YouTube.