Премьер Украины заявил о необходимости «холодного душа» для россиян

По его словам, 80% населения России поддерживает спецоперацию на Украине, поэтому не стоит делить россиян на «хороших и плохих» и въезд в западные страны необходимо запретить всем

Денис Шмыгаль (Фото: Johanna Geron / AP)

Разделить россиян «на хороших и плохих» не получится, российскому обществу необходим «холодный душ» в виде прекращения выдачи туристических и учебных виз, заявил в интервью dpa премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«К сожалению, опросы показывают, что около 80% россиян поддерживают войну против нашей страны. К сожалению, это война не только [президента России Владимира] Путина», — утверждает он. Поэтому для Киева неприемлемо, что, пока на территории страны российские солдаты участвуют в боевых действиях, другие граждане страны «прекрасно устраивают себе жизнь на Западе, ездят в отпуск».

В августе президент страны Владимир Зеленский призвал западные государства закрыть въезд для всех россиян — по его мнению, это единственный способ повлиять на Путина. Идею поддержали в Литве, Латвии, Эстонии, Польше, Финляндии. Против ограничений высказались Франция, Германия, США. Посол ЕС в России Маркус Эдерер посчитал, что запрет на выдачу шенгенских виз не поможет прекратить военный конфликт на Украине.

На встрече 30–31 августа министры иностранных дел ЕС не смогли согласовать полный запрет, но странам разрешили принимать меры по сокращению турпотока из России на национальном уровне. Евросоюз также решил полностью приостановить действие соглашения с Россией об упрощенном визовом режиме. Когда это произойдет, пошлины для россиян вырастут с €35 до €80, а срок рассмотрения заявок может увеличиться.

В Кремле решение назвали нелепым и предупредили, что оно приведет к негативным последствиям как для россиян, так и для европейцев. Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что Москва в ответ на попытки стран ЕС выстроить «шенгенские стены» не будет вводить ограничений для европейцев.