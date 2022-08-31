Посол ЕС назвал неэффективным запрет выдачи россиянам виз

Полный запрет на выдачу россиянам шенгенских виз не поспособствует прекращению военных действий на Украине и лишь укрепит власть Кремля, считает посол ЕС в России

Маркус Эдерер (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Посол Европейского союза в России Маркус Эдерер считает запрет на выдачи шенгенских виз россиянам неэффективной мерой. Об этом он заявил в интервью Алексею Венедиктову (признан в России иностранным агентом) в программе «Если наступит завтра» на RTVi.

Он отметил, что в европейских странах есть мнение, что «россиянам не следует появляться на Куршевеле, для того чтобы покататься на лыжах, или в Ницце, чтобы искупаться или покататься на яхте», в то время, когда украинцы страдают от боевых действий. Однако, как считает Эдерер, прекращение выдачи виз не поспособствует прекращению военного противостояния.

«Я бы ответил, что нет, эта мера не даст такого эффекта», — сказал он.

По словам посла, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель отказался от полного запрета на визы гражданам России и сказал, что Евросоюзу «нужно быть избирательным, но это не должно быть абсолютным запретом».

Кроме того, по мнению Эдерера, такая мера только укрепит власть Кремля.

«Руководство России хотело бы отрезать своих граждан от информации из Евросоюза, от влияния наших ценностей. И что может быть лучшим способом, чем запретить своим гражданам ездить в Евросоюз?» — задал он риторический вопрос.

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Эдерер счел, что главы МИД ЕС примут решение о «каких-то специальных мерах», но не о полном запрете.

Главы МИД ЕС 31 августа обсуждают на неформальной встрече в Праге возможность визовых ограничений для россиян. Однако глава МИД Венгрии Петер Сийярто уже сообщил, что министрам не удалось достичь консенсуса. Венгрия и еще несколько стран выступили против такой меры, отметил он.

За запрет на выдачу виз россиянам выступали Украина, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Чехия, Финляндия и ряд других стран. Против визовых ограничений высказались Франция и Германия. При этом Берлин предложил приостановить соглашение об упрощенном визовом режиме ЕС с Россией или повысить стоимость оформления визы и замедлить ее выдачу. По словам Сийярто, главы МИД стран ЕС одобрили решение о приостановке соглашения.

Глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн отмечал, что в Европе «не должно быть нового железного занавеса». Глава МИД Бельгии Аджи Лябиб сказала, что визовые ограничения должны вводиться против «конкретных людей»: тех, кто поддерживает военные действия на Украине или пытается избежать экономических санкций.

В Еврокомиссии указали на то, что визовый кодекс Евросоюза «не предусматривает возможности прекращения выдачи таких виз», но каждая отдельная страна вправе принимать те или иные меры самостоятельно.

Кремль пообещал ответить на визовые ограничения «наилучшим образом, чтобы это соответствовало нашим интересам и защищало интересы наших граждан».

26 февраля ЕС частично (ограничения коснулись официальных лиц и предпринимателей из России) приостановил упрощенный визовый режим с Россией, отказавшись от облегченной процедуры выдачи въездных документов для официальных лиц и предпринимателей. Ряд стран Евросоюза приостановили выдачу туристических виз россиянам.