В офисе Зеленского призвали не допустить возврата Нетребко на сцену в Европе

В Киеве призвали не допустить возвращения Нетребко на сцену в Европе

Римская опера ранее сообщила, что Нетребко выступит в одной из ее постановок. В Киеве потребовали не дать певице зарабатывать в Европе. Путин называл ничтожными попытки «отменить» русскую культуру

Анна Нетребко (Фото: Heinz-Peter Bader / Getty Images)

Российскую оперную певицу Анну Нетребко нельзя допускать к выступлениям на Западе, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак в своем телеграм-канале.

Так он отреагировал на опубликованную ТАСС новость о выступлении Нетребко на сцене Римской оперы в новой постановке «Тоски» Джакомо Пуччини в начале 2025 года. Об этом агентству сообщили в дирекции оперного театра.

Ермак призвал не давать российским творческим деятелям «продолжать нести русскую культуру в Европу и на Запад» и зарабатывать на этом.

Нетребко в 2012 году была в числе доверенных лиц Путина как кандидата на выборах президента. Всего таких лиц насчитывалось более 500. 7 декабря 2014-го певица на форуме в Санкт-Петербурге пожертвовала 1 млн руб. в пользу Донецкого оперного театра. Она подчеркнула, что поддерживает «только искусство» и думает, что «война должна прекратиться как можно скорее». В то же время появилась фотография, на которой она вместе с экс-депутатом Верховной рады Олегом Царевым держит «знамя Новороссии».

После начала российской военной операции сотрудничество с Нетребко прекратили многие западные площадки, в том числе Баварская государственная опера и «Метрополитен-опера» в Нью-Йорке. Часть ее выступлений была отменена, однако певица добивалась компенсации. Так, третейский судья в марте 2023 года обязал «Метрополитен-оперу» выплатить Нетребко $200 тыс. за отмену 13 концертов. В августе 2023-го артистка подала иск к опере с требованием возместить ей не менее $360 тыс. в качестве компенсации за отмененные выступления. В сентябре 2023 года Берлинская опера решила возобновить сотрудничество с Нетребко, Киев это осудил.

Концерты Нетребко отменяли и в России. В 2022 году ее выступление отменил Новосибирский государственный академический театр оперы и балета. За день до объявления об отмене певица заявила, что «категорически осуждает» происходящее на Украине и не является «членом какой-либо политической партии» или союзником кого-либо из российских лидеров.

Президент России Владимир Путин заявлял, что те, кто «отменяет» русскую культуру, обкрадывают себя. «Те, кто встал на этот путь, кто стремится вычеркнуть русскую, российскую культуру из мирового наследия, прежде всего обкрадывают сами себя. Подобные действия ничтожны на фоне величия русского искусства», — говорил глава государства на встрече с членами попечительского совета Мариинского театра летом 2023-го.