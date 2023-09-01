Берлинская опера решила «дать шанс» Анне Нетребко

Берлинская государственная опера отметила заявление Нетребко об осуждении происходящего на Украине. В опере решили, что ей «нужно дать шанс, а не утаить от зрителей». В Германии запустили петицию против выступлений Нетребко

Российская оперная певица Анна Нетребко снова будет выступать на сцене Берлинской государственной оперы — ее первое появление в этом сезоне запланировано на 15 сентября в «Макбете» Джузеппе Верди в Государственной опере Унтер-дер-Линден.

Берлинская опера опубликовала пояснение, почему решила возобновить сотрудничество с российской певицей. В нем подчеркивается, что в начале марта прошлого года с Нетребко было достигнуто соглашение, что она не будет участвовать в постановке «Турандот» в июне. Также отменилось ее участие в других выступлениях.

В опере подчеркнули, что «важно действовать дифференцированно и проводить различие между периодом до и после» начала боевых действий на Украине. «С тех пор Анна Нетребко не принимала никаких обязательств в России, и ее представители подтвердили, что планов выступлений в России пока нет», — говорится в заявлении.

В публикации отмечается, что Нетребко в конце марта «заняла четкую позицию и дистанцировалась», заявив, что «категорически осуждает» происходящее на Украине, а также не является «членом какой-либо политической партии» или союзником какого-либо из российских лидеров.

«В этих условиях мы считаем, что этому артисту нужно дать шанс, а не утаить от зрителей. Для нас, как для учреждения, чрезвычайно важна полная солидарность с Украиной, с одной стороны, и ответственный подход к нашим артистам, с другой. Как оперный театр, мы всеми силами стремимся вступить в диалог, соединить людей в музыкальном опыте, а не натравливать их друг на друга», — сказано в сообщении.

О том, что Нетребко может вернуться на немецкую сцену, еще в конце марта говорил директор Государственной оперы Маттиас Шульц. «Анна Нетребко показала свой флаг в рамках своих возможностей, и ее действия были последовательными в течение последнего года. Это было обязательным условием», — сказал он тогда (цитата по BZ).

В то же время в Германии запустили петицию с требованием к опере на сотрудничать с российской певицей. В ней утверждается, что Нетребко не раз показывала «близость к Кремлю посредством совместных публичных выступлений и фотографий с [президентом России] Владимиром Путиным, получения наград от Путина и празднования своего 50-летия в Кремле». Что касается слов артистки об осуждении происходящего на Украине, по мнению авторов петиции, она лишь «равнодушно заявила», что против развернувшихся боевых действий и надеется на их окончание.

После начала российской военной операции сотрудничество с Нетребко прекратили в том числе Баварская государственная опера и Метрополитен-опера в Нью-Йорке.

В марте 2023-го суд обязал Метрополитен-опера выплатить артистке $200 тыс. за 13 отмененных концертов. Они не состоялись из-за несогласия певицы отказаться от «публичной поддержки» президента Владимира Путина. Вместе с тем Нетребко оштрафовали на $30 тыс. за «крайне неуместные» заявления после начала военных действий: певица, в частности, называла западных критиков «злыми, как слепые агрессоры».

В начале августа Нетребко подала в суд на Метрополитен-опера, обвинив руководство театра в клевете, несоблюдении контракта и других нарушениях, связанных с ее отстранением от сцены после начала военных действий на Украине. Певица потребовала возместить ей не менее $360 тыс. в качестве компенсации за отмененные выступления.

В иске говорилось также, что из-за требований к артистке выступить с публичной критикой в адрес властей России «российские политики осудили Нетребко, театральные компании расторгли с ней контракты, а публика раскритиковала ее в социальных сетях». После слов Нетребко о том, что она «категорически осуждает» боевые действия на Украине, ее выступления отменил Новосибирский государственный академический театр оперы и балета.

В июне Нетребко открыла сезон в римской «Арене ди Верона» — она исполнила заглавную роль в опере Джузеппе Верди «Аида». В сезоне 2023–2024, кроме Берлина, ожидаются ее выступления в Венской государственной опере, миланском театре Ла Скала и Парижской опере.