Верховный суд признал законным приговор Ивану Сафронову

Иван Сафронов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Верховный суд России отклонил кассационную жалобу и признал законным приговор журналисту Ивану Сафронову, осужденному на 22 года колонии строгого режима за госизмену.

Сафронов обжаловал свой приговор в Верховном суде в мае. Кассационную жалобу подали его адвокаты Дмитрий Катчев и Даниил Никифоров. Они посетили Сафронова в колонии в Красноярском крае и согласовали с ним текст, в котором содержится просьба об отмене приговора в 22 года.

Журналист не признает вину и дважды отказывался от сделки со следствием. Сафронов считает, что уголовное преследование связано с его журналистской работой.

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