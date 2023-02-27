Ивана Сафронова этапировали в красноярскую колонию

Иван Сафронов (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Бывшего советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, осужденного на 22 года колонии строгого режима по делу о государственной измене, этапировали из Москвы в Красноярский край. Об этом Сафронов сообщил в письме, которое опубликовал созданный в его поддержку телеграм-канал «СвободуСафронову!».

«Мой маршрут из Москвы («Лефортово») до Красноярска занял примерно три недели, что считается быстрым», — рассказал Сафронов.

Его адвокат Дмитрий Катчев подтвердил «РИА Новости», что Сафронова доставили в колонию строго режима № 7 в селе Арейское Красноярского края. РБК обратился к Катчеву за комментарием.

В 2010-2019 годах Сафронов работал в издании «Коммерсантъ», специализируясь, в частности, на военной тематике. С 2019-го по март 2020-го журналист работал спецкорреспондентом «Ведомостей». В мае 2020 года он перешел на работу в «Роскосмос».

Сафронова задержали 7 июля 2020 года, когда он уже не работал журналистом, а был советником тогдашнего главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина. Сафронова арестовали по обвинению в госизмене (ст. 275 УК).

По версии следствия, Сафронов сотрудничал со спецслужбами стран НАТО. За это он получил $248 от политолога Демури Воронина, который тоже обвиняется в госизмене. Кроме того, следователи считают агентом чешской разведки коллегу журналиста Мартина Лариша, который работал в Москве с 2010 по 2012 год, как корреспондент газеты Lidové noviny, а затем создал информационное агентство, распространявшее по подписке информационный дайджест о безопасности. Для этого бюллетеня Сафронов предоставлял материалы.

Адвокат Иван Павлов (внесен Минюстом в список иностранных агентов), который защищал Сафронова с лета 2020-го по весну 2021 года, заявил, что, по версии ФСБ, Сафронов был завербован спецслужбами Чехии в 2012 году, а в 2017-м по их заданию передал секретные сведения «о военно-техническом сотрудничестве России с одним из североафриканских государств и действиях российских вооруженных сил на Ближнем Востоке». По версии следствия, конечным получателем этой информации были США.

Приговор Сафронову Мосгорсуд вынес 5 сентября 2020 года. Помимо 22 лет лишения свободы в колонии строгого режима, он был оштрафован на 500 тыс. руб. В начале февраля его уволили с поста советника главы «Роскосмоса» «в связи с осуждением к наказанию, исключающему продолжение прежней работы».