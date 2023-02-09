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Дело Ивана Сафронова ,  
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Ивана Сафронова уволили с поста советника главы «Роскосмоса»

Журналиста Ивана Сафронова уволили с поста советника главы «Роскосмоса»
Сафронов был назначен советником гендиректора «Роскосмоса» в мае 2020 года, в июле того же года его арестовали. Из госкомпании его не увольняли, но зарплату не начисляли из-за неявок
Иван Сафронов
Иван Сафронов (Фото: Евгений Разумный / ТАСС)

«Роскосмос» сообщил об увольнении Ивана Сафронова, приговоренного к 22 годам по делу о госизмене, с поста советника главы госкорпорации, передает ТАСС.

«В соответствии с приговором суда, вступившим в законную силу, Иван Сафронов уволен по пункту 4 части первой статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации — в связи с осуждением к наказанию, исключающему продолжение прежней работы», — сказали в госкорпорации.

Сафронова задержали 7 июля 2020 года. Ему предъявили обвинение по делу о госизмене (ст. 275 УК) и отправили под арест. В «Роскосмосе», который тогда возглавлял Дмитрий Рогозин, Сафронов работал с мая того же года. В госкорпорации тогда заявили, что журналист продолжает числиться там советником гендиректора. Сообщив об увольнении Сафронова 9 февраля, «Роскосмос» пояснил, что журналист не получал зарплату, поскольку в табеле рабочего времени ему проставляли неявки.

По версии следствия, Сафронов сотрудничал со спецслужбами стран НАТО. Ему вменили получение $248 тыс. от политолога Демури Воронина, также обвиняемого в госизмене. Кроме того, следствие утверждало, что приятель Сафронова Мартин Лариш — агент чешской разведки. Он работал в Москве с 2010 по 2012 год как корреспондент газеты Lidové noviny, а затем создал информационное агентство, распространявшее по подписке информационный дайджест о безопасности.

Сафронов отрицает свою вину и дважды оказывался от сделки со следствием. Он уверен в том, что уголовное преследование связано с журналистской деятельностью.

Приговор журналисту Мосгорсуд вынес 5 сентября, помимо 22 лет лишения свободы в колонии строгого режима его оштрафовали на 500 тыс. руб. В декабре апелляционный суд оставил приговор в силе. Сафронову вынесли один из самых строгих приговоров по делу о госизмене: ст. 275 УК предусматривает максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы. Судья может назначить больший срок, если подсудимый обвинялся по нескольким эпизодам.

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Юлия Волкова Юлия Волкова
Иван Сафронов приговор Роскосмос
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