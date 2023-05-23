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Иван Сафронов обжаловал приговор по делу о госизмене в Верховном суде

Журналист Иван Сафронов обжаловал приговор в 22 года по делу о госизмене в Верховном суде
Иван Сафронов
Иван Сафронов (Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости)

Журналист и бывший советник главы «Роскосмоса» Иван Сафронов обжаловал свой приговор по делу о госизмене в Верховном суде, об этом РБК сообщил его адвокат Дмитрий Катчев.

Кассационную жалобу подали его адвокаты Дмитрий Катчев и Даниил Никифоров. Как сообщает «Коммерсантъ», адвокаты посетили Сафронова в колонии в Красноярском крае и согласовали с ним текст, котором содержится просьба об отмене приговора в 22 года. При этом защитники журналиста отметили, что в ИК-7, где он содержится, у них возникли проблемы, с которыми они не сталкивались в СИЗО «Лефортово».

Так, адвокатам предложили встречаться с подзащитным только в помещении для краткосрочных свиданий, причем только через стекло, а обмен документов разрешили только через сотрудников ФСИН. Им сказали, что «других помещений нет», а Сафронов — «осужденный опасный преступник, и стекло необходимо для безопасности» самих адвокатов.

Как утверждают адвокаты, рассмотрение жалобы может начаться ближе к осени.

В 2010-2019 годах Сафронов работал в издании «Коммерсантъ», специализируясь на военной тематике. В мае 2020 года он перешел на работу в «Роскосмос». 7 июля 2020 года его задержали, когда он уже был советником экс-главы госкорпорации Дмитрия Рогозина, и арестовали по обвинению в госизмене (ст. 275 УК).

По версии следствия, Сафронов сотрудничал со спецслужбами стран НАТО. За это он получил $248 от политолога Демури Воронина, который тоже обвиняется в госизмене.

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Приговор Сафронову Мосгорсуд вынес 5 сентября 2022 года. Помимо 22 лет лишения свободы в колонии строгого режима, он был оштрафован на 500 тыс. руб. В начале февраля 2023-го Сафронова уволили с поста советника главы «Роскосмоса» «в связи с осуждением к наказанию, исключающему продолжение прежней работы». 27 февраля его этапировали в красноярскую колонию из Москвы.

Теги
Иван Сафронов новости госизмена Верховный суд
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