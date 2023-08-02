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Путин договорился с Эрдоганом о своем визите в Турцию

Владимир Путин договорился с Эрдоганом о своем визите в Турцию
Путин и Эрдоган обсудили зерновую сделку и договорились о визите российского президента в Турцию, сообщили в Анкаре. В Кремле ранее говорили, что планы такой поездки есть, но возможных дат не называли
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Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

О чем говорили Путин и Эрдоган

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Как пишет Sabah со ссылкой на канцелярию турецкого лидера, они договорились о визите российского лидера в Турцию.

Когда именно Путин может приехать в страну, не уточняется. Эрдоган ранее говорил, что ожидает его в августе. В Кремле сообщали, что такие планы есть, но конкретных дат не называли. Сам Путин на пресс-конференции 29 июля, комментируя возможность встречи с Эрдоганом, сказал: «или он к нам приедет, или я к нему съезжу, посмотрим».

Президенты среди прочего обсуждали зерновую сделку. Контакт двух лидеров по телефону ранее анонсировал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

В последний раз лидеры России и Турции общались по телефону в начале лета: 7 июня они обсудили двусторонние отношения и ситуацию на Украине, а 24 июня по просьбе турецкой стороны Путин дал разъяснения по ситуации с попыткой мятежа Евгения Пригожина.

Лидеры не общались после решения России не продлевать зерновую сделку, действие соглашения было прекращено 17 июлюя. За несколько дней до этого представитель правящей Партии справедливости и развития Турции Омер Челик в эфире телеканала «Хабертюрк» сообщил о намерении Эрдогана поговорить с Путиным по телефону до истечения срока действия сделки, но разговор так и не состоялся.

21 июля Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого обсуждался вопрос возобновления действия зерновой сделки. В тот же день Эрдоган заявил, что зерновая сделка может возобновиться после визита Путина в Турцию. «Я считаю, что, подробно обсудив этот вопрос с господином Путиным, мы обеспечим продолжение этого гуманитарного усилия», — отметил он.

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28 июля издание The Wall Street Journal со ссылкой на дипломатов и аналитиков сообщило, что Путин отказывается от обсуждения с Эрдоганом возможности возвращения России к зерновой сделке. По словам дипломатов, несмотря на то, что телефонный разговор лидеров не состоялся, турецкие официальные лица продолжали давить на Кремль по другим каналам. «Я не думаю, что Путин доверяет Эрдогану так сильно, как раньше», — сказала изданию бывший высокопоставленный дипломат, работавшая в посольстве Турции в Москве, Гулру Гезер.

Зерновая сделка была заключена Россией и Украиной по отдельности при посредничестве Турции и ООН в июле прошлого года. В рамках инициативы вывозилось зерно из украинских портов. Сделку не раз продлевали, но с 18 июля она не действует, поскольку Россия отказалась продлевать свое участие.

Москва не исключила возвращения в соглашение, если будут выполнены ее условия (вывод из-под санкций экспорта российского зерна и удобрений, устранение препятствий для обслуживающих поставки российских банков, в том числе подключение к SWIFT, возобновление поставок комплектующих для сельхозтехники и т.д.). Власти России неоднократно говорили, что российская часть сделки не выполняется.

Помощник российского президента Юрий Ушаков 25 июля сообщил журналистам, что в планах Путина есть визит в Турцию, но о конкретных датах стороны еще не договорились. Сам Путин в ходе саммита Россия-Африка подтвердил свое намерение встретиться с Эрдоганом, отметив, что «или он к нам приедет, или я к нему съезжу». В последний раз они лично встречались в октябре 2022 года, когда Эрдоган приезжал в Москву.

Почему в отношениях возникли трения

Об ухудшении отношений между лидерами России и Турции стали говорить после того, как Эрдоган был переизбран на новый президентский срок и вступил в должность в начале июня. Связано это было с изменением позиции президента Турции по ряду ключевых для Москвы вопросов. Так в ходе саммита Россия-НАТО он достиг договоренности с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссеном о том, что снимет свое вето на вступление страны в Североатлантический альянс. Парламент Турции может ратифицировать соглашение со Швецией уже осенью, когда начнет свою работу после летнего перерыва.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что вступление Швеции в НАТО повлечет за собой негативные последствия для безопасности России. Также он сообщил, что у России и Турции есть разногласия, Кремль их не скрывает. «Турция — член Североатлантического альянса, Турция имеет свои обязательства. Турция привержена своим обязательствам — это никогда не было для нас секретом. В этом плане мы никогда не носили розовые очки», — сказал Песков.

Еще одним поводом для критики со стороны Москвы стало решение Эрдогана освободить пятерых командиров «Азова» (организация признана террористической и запрещена в России) и передать их украинскому президенту Владимиру Зеленскому в ходе его визита в Турцию в начале июля. Они были переданы Россией Турции в ходе обмена военнопленными в сентябре 2022 года и должны были остаться в Турции до завершения военных действий «под личные гарантии турецкого президента». После информации об их передаче Украине в Москве заявили о нарушении договоренностей. Песков пояснял, что их нарушили как Турция, так и Украина. Эрдоган заявлял, что в России сначала негативно восприняли новости о возвращении командиров «Азова», но «узнав некоторые подробности ситуация стала положительной». Путин, комментируя их выдачу Украине в ходе саммита Россия-Африка, заявил, что «договоренности были, других комментариев не будет».

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Вероника Вишнякова Вероника Вишнякова
Владимир Путин Реджеп Тайип Эрдоган Зерновая сделка Владимир Зеленский Военная операция на Украине Кремль
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