Как изменятся отношения России и Турции после резких шагов Эрдогана

Президент Турции сделал несколько шагов, вызвавших критику со стороны России: освободил командиров батальона «Азов», поддержал членство Украины в НАТО. В Москве это связывают с обязательствами Анкары перед союзниками по альянсу

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Как Эрдоган нарушил договоренности

В понедельник, 10 июля, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высказался в поддержку членства Украины в НАТО. «Справедливое завершение войны в кратчайшие сроки облегчит Украине процесс вступления в НАТО», — сказал он в аэропорту Ататюрка в Стамбуле перед вылетом в Вильнюс на саммит Североатлантического альянса (цитата по агентству Anadolu). Эту же мысль он выразил и в пятницу, 7 июля, после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Стамбуле (цитата по CNN): «Без сомнения, Украина заслуживает быть в НАТО».

В ходе первого с начала российской спецоперации на Украине рабочего визита Зеленского в Турцию Эрдоган также полностью поддержал территориальную целостность Украины и отметил позитивные действия украинского лидера по защите крымских татар.

Эрдоган последний раз был в Киеве в начале февраля 2022 года, за три недели до начала российской спецоперации, коммуникации с Зеленским происходили в телефонном формате. Поддержка территориальной целостности Украины — последовательная позиция Турции, присоединение Крыма к России турецкий лидер называет «аннексией» и не признает.

Из Турции Зеленский улетел вместе с пятью бойцами батальона «Азов» (организация признана террористической и запрещена в России) — командиром Денисом Прокопенко, и.о. командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергеем Волынским, замкомандиром Святославом Паламарем, майором нацгвардии Олегом Хоменко и полковником нацгвардии Денисом Шлегом. Они были переданы Россией Турции в ходе обмена военнопленными в сентябре прошлого года. Украина тогда получила 215 человек, а Россия — 55, в том числе украинского политика Виктора Медведчука. При этом пятеро командиров «Азова» должны были остаться в Турции до завершения военных действий «под личные гарантии турецкого президента».

Возвращение командиров бригады «Азов» из Турции на Украину нарушает условия достигнутых соглашений, они должны были оставаться там до конца боевых действий, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, договоренности нарушили как Киев, так и Анкара. Действия Эрдогана Песков объяснил тем, что так Турция, как член альянса, проявляет солидарность с НАТО: «Разумеется, идет подготовка к саммиту НАТО, и, разумеется, в контексте этой подготовки на Турцию оказывали большое давление. А сама Турция, конечно, таким образом, будучи членом НАТО, проявляет свою солидарность с Североатлантическим альянсом. Мы это все прекрасно понимаем».

Перед саммитом НАТО президент Турции пошел на обострение отношений не только с Россией. Он заявил, что Анкара одобрит членство Швеции в альянсе только если будут разблокированы переговоры о приеме Турции в Евросоюз. «Вначале откройте путь для вступления Турции в ЕС, а мы затем расчистим дорогу для заявки Швеции», — цитирует главу государства агентство Anadolu.

Как восприняли действия Турции в России

9 июля недавно назначенный глава МИД Турции Хакан Фидан (до этого он занимал пост главы разведки) позвонил российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову. Они, как заявил МИД России, обсудили многие вопросы, включая ситуацию с возвращением «главарей Азова» из Стамбула в Киев. Глава МИД России также обратил внимание коллеги «на деструктивность курса на продолжение поставок военной техники киевскому режиму». «Соответствующие шаги, как было подчеркнуто, могут привести только к негативным последствиям», — обратил внимание Лавров.

Позиция Анкары по членству Киева в альянсе также противоречит российской. Возможное вступление Украины в НАТО будет иметь очень негативные последствия для системы безопасности в Европе и будет абсолютной угрозой для России, предупредил 10 июля пресс-секретарь президента России. Хотя, в отличие от других стран альянса, Турция не ввела санкции против России и остается одним из ключевых партнеров Москвы.

Эрдоган, комментируя отношения с Россией и Украиной, 8 июля отметил, что Турции сохраняет баланс. «Мы заняли справедливую и взвешенную позицию в войне между Россией и Украиной… Укрепляя наши связи с Украиной, мы не позволили ухудшить наши отношения с Российской Федерацией», — сказал он (цитата по Anadolu). Поддержать баланс должен, по замыслу турецкого лидера, визит Владимира Путина в Турцию. Эрдоган выразил надежду, что он состоится в августе. Но Песков сообщил, что даты пока нет.

Что ждет российско-турецкие отношения

Представитель Кремля не стал связывать вопрос с бойцами «Азова» с другими двусторонними договоренностями. «Нет, это никак не связано. Я еще раз повторяю, мы намерены продолжать наши отношения с Турецкой Республикой. Они действительно многогранны, и торгово-экономическое взаимодействие взаимовыгодное будем продолжать», — заявил Песков. В частности, будет продолжен проект создания газового хаба в Турции.

«Россия и Турция — это два соседа, у которых довольно разноцветная история отношений. В последнее время мы всегда стояли рядом, и я надеюсь на то, что руководство Турции понимает это. Это хорошо понимают и в Москве. Главное — ответственность, ответственность в подходах к друг другу и международной ситуации», — сказал РБК председатель комитета Совета федерации по международным делам Григорий Карасин, заместитель министра иностранных дел в 2005-2019 гг.

В ближайшее время главной вопрос на повестке — продление зерновой сделки, истекающей 17 июля. Эрдоган в эти дни выражал надежду, что она будет продлена, хотя Москва дает понять, что сомневается в этом.

Тюрколог Яшар Ниязбаев отметил, что заявления пресс-секретаря российского президента были умеренными, реакция могла быть более резкой. По его мнению, пока рано говорить о том, что в политике Турции произошел разворот: с одной стороны, последние заявления Анкары противоречат дружеским отношениям с Россией, а с другой — неизвестно, что было на чаше весов. «Одни называют это показателем смены оси, а другие говорят, что, возможно, за закрытыми дверями Зеленский просил какие-то вооружения, Эрдоган их не дал, но предложил взамен такую пиар-акцию», — предполагает эксперт. По его мнению, признаком смены позиции Турции станет передача Украине самоходных гаубиц Т-155. На резкие действия Эрдогана может толкать начинающийся 11 июля саммит НАТО, допускает Ниязбаев: «Эрдоган должен делать какие-то шаги, которые будут убеждать его союзников по НАТО, что он еще свой».

«Почему Эрдоган сделал это? Он видит, что Путин и его политика — не замена Евросоюзу и НАТО. Турция испытывает экономические трудности, все деньги идут с Запада, но репутация — на Востоке. Эрдогану нужны деньги и ради этого он очень резко изменил свою позицию», — говорит профессор кафедры международных отношений Ближневосточного технического университета Турции Хусейн Багджи. Турции нужны инвестиции, но Россия не может их предложить, продолжил Багджи. По его мнению, визит Путина в Турцию не состоится, а дальнейшее развитие российско-турецких отношений не будет хорошим. «Поведение Эрдогана определенно создало кризис в российско-турецких отношениях. Это был подрыв доверия, которое они укрепляли последнее время. Путин был первым, кто позвонил Эрдогану после выборов поздравить его», — напомнил эксперт. Хотя, оговаривается Багджи, в международной политике отношения быстро меняются, и президент Турции может заявить, что его не так поняли, и отношения с Россией снова изменятся.