Эрдоган обсудил с Зеленским продление зерновой сделки

Эрдоган заявил, что Турция прикладывает активные усилия по установлению мира. Москва допускает возвращение к соглашению, но только после того, как будут выполнены ее условия

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил с украинским коллегой Владимиром Зеленским детали продления зерновой сделки, сообщила канцелярия турецкого лидера, передает CNN Türk. Отмечается, что телефонный разговор состоялся по инициативе Зеленского.

Эрдоган в беседе заявил, что Турция прилагает активные усилия для установления мира.

Ранее 21 июля госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая на Аспенском форуме по безопасности, сообщил, что Вашингтон рассчитывает, что Турция наряду с ООН сыграет «ключевую роль» в запуске зерновой сделки.

«Эрдоган заявил, кажется, лишь вчера, что он взаимодействует с президентом [России Владимиром] Путиным, чтобы посмотреть, может ли он вернуть его к соглашению. Так что мы рассчитываем, что Турция будет играть роль, которую она уже играла, — лидерскую роль, чтобы вернуть это назад в нужную колею, гарантируя, что люди в мире могут получать нужное им продовольствие по разумным ценам», — сказал он.

Эрдоган 21 июля заявил, что зерновая сделка может возобновиться после визита Путина в Турцию, который обсуждается. «Я считаю, что, подробно обсудив этот вопрос с господином Путиным, мы обеспечим продолжение этого гуманитарного усилия», — отметил он.

Турецкий президент говорил, что Путин может посетить Турцию в августе, в начале июля. В Кремле, комментируя его слова, заявили, что контакты Эрдогана и Путина возможны, но точных дат пока нет.

Зерновая сделка была заключена Россией и Украиной по отдельности при посредничестве Турции и ООН в июле прошлого года. В рамках инициативы вывозилось зерно из украинских портов. Сделку не раз продлевали, но с 18 июля она не действует, поскольку Россия отказалась продлевать свое участие.

Москва не исключила возвращения в соглашение, если будут выполнены ее условия (вывод из-под санкций экспорта российского зерна и удобрений, устранение препятствий для обслуживающих поставки российских банков, в том числе подключение к SWIFT, возобновление поставок комплектующих для сельхозтехники и т.д.). Власти России неоднократно говорили, что российская часть сделки не выполняется.

Минобороны России объявило, что может считать все суда, проходящие через Черное море в украинские порты, носителями грузов военного назначения. Аналогичное заявление сделала Украина, предупредив, что суда, следующие в акватории Черного моря в направлении морских портов России, могут рассматриваться Киевом как перевозящие грузы военного назначения «со всеми соответствующими рисками». Зеленский также заявил, что Украина намерена продолжать выполнение сделки и без России, предложения об этом она направила Турции и ООН.