МИД настоял на синхронном начале экспорта зерна из России и с Украины
Экспорт зерна из России и с Украины должен начаться синхронно, заявил заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко, передает «РИА Новости».
«Эти два документа были подписаны синхронно, поэтому они должны реализовываться точно так же», — сказал он.
Россия надеется на то, что вместе с решением вопроса о вывозе зерна из украинских портов партнеры снимут ограничения на экспорт российского зерна, отметил замглавы МИДа.
С началом военной операции России на Украине сухогрузы с зерном страны на экспорт оказались заблокированы в морских портах. Украинские власти и ООН обвиняли в блокировании судов Россию. Российское Министерство обороны заявляло, что корабли не могут выйти из портов из-за украинских мин в море и риска обстрелов.
Зарубежные лидеры предупреждали о риске глобального голода. Между тем генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш предлагал западным странам отменить часть санкций против России, чтобы не допустить глобального продовольственного кризиса.
22 июля Россия и Украина по отдельности подписали соглашение о «продуктовой сделке» с посредниками — Турцией и ООН. Документ регулирует выход судов с зерном из подконтрольных Украине портов Одессы, Черноморска и Южного. Согласно ему, сначала суда будут сопровождать украинские лоцманы, а затем российский, турецкий флот и еще одна сторона, которая пока не раскрывалась.
Стороны договорились создать координационный центр в Стамбуле, который уже заработал 26 июля. Ответственные лица должны досматривать суда на выходе и входе в Черное море, чтобы корабли не могли перевозить оружие и боеприпасы, а также решать конфликтные ситуации.
Киев уже начал готовить порты к вывозу зерна. Заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Васьков предполагал, что первое судно может выйти из порта через четыре дня. Все три порта могут заработать в течение трех недель.
Россия и ООН подписали меморандум о содействии продвижению российской аграрной продукции на мировые рынки. Организация должна убрать преграды для поставок продовольствия и удобрений, в том числе добиться снятия санкций с России в этом ключе.
Речь шла о санкциях по страхованию, допуску российских кораблей в иностранные порты и заходу иностранных судов в российские порты, объяснял глава МИД России Сергей Лавров. Он говорил, что эти ограничения мешают экспорту российского зерна.