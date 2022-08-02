Украина сообщила отправке до трех судов с зерном в день

Украина в течение примерно двух недель будет вывозить из своих портов не более трех судов с зерном в день. Об этом сообщил Bloomberg министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Министр пояснил, что такой режим необходим для испытания безопасности маршрутов.

По словам Кубракова, после завершения пробного периода экспорт украинского зерна из портов в течение четырех — шести недель может достигнуть 3 млн т в месяц.

Накануне, 1 августа, первое с начала боевых действий на Украине судно с зерном покинуло порт Одессы. В Минобороны Турции сообщали, сухогруз Razoni под флагом Сьерра-Леоне направится в Ливан.

22 июля Россия и Украина подписали с Турцией и ООН пакет документов, призванных решить проблему с экспортом украинского зерна на мировые рынки. В них описан механизм вывоза сельхозпродукции из портов Одесса, Черноморск и Южный. В рамках соглашения создан безопасный коридор для экспорта зерна по морю. Следить за погрузкой будут представители Турции и ООН, а проверять суда на входе и выходе в Черном море — четырехсторонний координационный центр. Заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Васьков предполагал, что все три порта могут заработать в течение трех недель.