МИД предостерег Запад от отказа выполнять вторую часть «зерновой сделки»
Москва предостерегает западные страны от попыток «замотать или не выполнить» вторую часть «зерновой сделки», заключенной в Стамбуле. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По ее словам, для полноценной реализации соглашений западным странам необходимо обеспечить доступ российского продовольствия и удобрений на мировые рынки, «то есть устранить финансовые и логистические препятствия, вызванные введенными ими антироссийскими ограничениями».
«Достигнутые в Стамбуле договоренности, подчеркну, носят пакетный характер <...>, а поэтому мы предостерегаем от попыток замотать или не выполнить вторую часть пакета сделки. В противном случае мир может недополучить десятки миллионов тонн зерна», — указала Захарова.
Представитель МИДа также отметила, что страны — получатели продовольствия прекрасно понимают, кто именно «стоит за созданием препятствий» для доставки российского продовольствия на мировые рынки.
22 июля Россия и Украина подписали «зерновое соглашение» при посредничестве Турции и ООН. В рамках соглашения будет создан безопасный коридор для экспорта зерна из портов Одесса, Черноморск и Южный по Черному морю. Следить за погрузкой будут представители Турции и ООН, а проверять суда на входе и выходе в Черном море — четырехсторонний координационный центр.
Кроме того, Россия и ООН заключили меморандум о том, что организация будет способствовать снятию ограничений, препятствующих экспорту российских сельхозпродукции и удобрений. Москва настаивала, что экспорт зерна из России и с Украины должен начаться синхронно.
Накануне первый сухогруз под флагом Сьерра-Леоне с 26 тыс. т кукурузы отправился из порта Одессы в Ливан. Власти Украины рассчитывают, что все три порта заработают в ближайшие недели.
Зерно из портов Украины перестали вывозить после начала российской военной операции 24 февраля. Киев и страны Запада обвиняли в этом Москву и предупреждали о продовольственном кризисе. Россия, в свою очередь, утверждала, что вывоз продовольствия невозможен из-за минирования портов украинскими войсками.
По оценке советника президента Украины по экономике Олега Устенко, страна могла бы экспортировать 60 млн т зерна за восемь-девять месяцев при работе портов без сбоев. Если же из-за боевых действий они не смогут функционировать должным образом, Киеву понадобится на перевозку до 24 месяцев.