Пелоси не назвала Тайвань среди регионов, которые посетит в Азии

Пелоси подтвердила планы посетить четыре азиатские страны — Сингапур, Малайзию, Южную Корею и Японию. Китай ранее публично призывал ее отказаться от визита на Тайвань

Нэнси Пелоси (Фото: Jacquelyn Martin / AP)

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси во время визита в Азию посетит четыре страны, Тайваня в этом списке нет. Государства, в которых Пелоси побывает как глава делегации конгресса, перечислены в анонсе визита на ее сайте.



«В Сингапуре, Малайзии, Южной Корее и Японии мы проведем встречи на высоком уровне, чтобы обсудить, как мы можем продвигать наши общие интересы и ценности», — написала она.

Пелоси отметила, что цели визита в Индо-Тихоокеанский регион — «подтвердить непоколебимую приверженность Америки» своим «союзникам и друзьям» там, а также обсудить вопросы, касающиеся «мира и безопасности, экономического роста и торговли, пандемии COVID-19, климатического кризиса, прав человека и демократического управления».

Всего в состав делегации входят шесть человек, помимо Пелоси это председатель комитета палаты представителей по иностранным делам Грегори Микс, председатель комитета палаты представителей по делам ветеранов Марк Такано, вице-председатель комитета палаты представителей по путям и средствам Сьюзан Делбен, конгрессмены Раджа Кришнамурти и Энди Ким.

Перед визитом самолет конгрессменов прошел дозаправку на Гавайях, там члены делегации посетили мемориал в гавани Перл-Харбор. «Во время наших поездок мы будем продолжать выражать бесконечную благодарность конгресса и страны нашим храбрым военнослужащим США, дислоцированным за рубежом, чья служба делает регион и мир более стабильными и безопасными», — указала Пелоси.

Как писало агентство Reuters, спикер конгресса планировала во время своего визита в Азию посетить Тайвань, предполагалось, что она отправится туда после посещения Японии. Однако это вызвало недовольство Китая.

Тайвань объявил об отделении от Китая в 1949 году, во время гражданской войны. Пекин независимость острова не признает и считает его своей провинцией.



Административный статус региона не урегулирован. У США нет дипломатических отношений с властями Тайваня, но с 1979 года действует закон, согласно которому Вашингтон может поставлять в регион оружие для его защиты. Тем не менее США придерживаются политики «одного Китая».

По информации источников Financial Times, Китай в частном порядке предупредил США из-за возможной поездки Пелоси на Тайвань, причем предостережение предполагало в том числе возможный военный ответ. Кроме того, Минобороны Китая публично призвало Вашингтон отменить визит спикера, поскольку эта поездка нарушила бы принцип «одного Китая».

The New York Times со ссылкой на источники писала, что эти и другие заявления Китая, касающиеся Тайваня, вызвали беспокойство в администрации США, в Белом доме втайне пытались отговорить Пелоси от поездки.

Представитель МИД России Мария Захарова указывала, что полет спикера палаты представителей США в Азию представляет собой «опасный военно-политический авантюризм».