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Самолет Нэнси Пелоси летит в сторону Тайваня. Главное

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси летит на Тайвань. Все подробности скандального визита - в материале РБК
Фото: Tingshu Wang / Reuters
Фото: Tingshu Wang / Reuters

Актуальное к 17:40

  • Самолет спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси подлетает к Тайваню. Самолет уже находится в опознавательной зоне ПВО. Планируется, что лайнер приземлится в аэропорту Тайбэя в ближайшие полчаса.
  • Китай неоднократно предупреждал, что этот шаг будет рассматриваться как нарушение его суверенитета и грозил неминуемыми последствиями. В Пекине уже закрыли небо над Тайваньским проливом для гражданских самолетов.
  • В воздух подняты истребители ВВС Тайваня, а также перехватчики Народно освободительной армии Китая.

Почему Китай выступал против визита Пелоси

  • Тайвань (или Китайская Республика) это частично признанное государство, чей суверенитет признают 14 государств. Формально Китайская республика была основана 1911, но фактически на территории Тайваня это государственное образование существует с начала 1950-х годов — туда после гражданской войны в Китае бежали сторонники правившего в Китае Гоминьдана. США на тот момент не признавали КНР, считая законным именно правительство на Тайване.

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  • До начала 1970-х именно Тайвань фактически представлял Китай в ООН. Однако после визита Ричарда Никсона в КНР и улучшения американо-китайских отношений США согласились, что именно коммунистический Китай является субъектом международного права. Таким образом, теоретически любое посещение Тайваня является нарушением закона с точки зрения Пекина.
  • Тем не менее, США официально поддерживают с Тайванем прочные экономические и политические связи, в том числе в оборонной сфере.
  • В 1997 году Тайвань посетил спикер Палаты представителей Ньют Гингрич. В Тайбэе он встретился с президентом частично признанной страны Ли Ден Хуэем. Тогда в Пекине не выражали особых протестов, учитывая скорое присоединение воссоединение с Гонконгом.

Турне Пелоси

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  • 31 июля, началось азиатское турне Пелоси в составе делегации американских конгрессменов. Как сообщалось на сайте политика, они посетят четыре страны — Сингапур, Малайзию, Южную Корею и Японию. Основными темами визита должны были стать вопросы, касающиеся «мира и безопасности, экономического роста и торговли, пандемии COVID-19, климатического кризиса, прав человека и демократического управления».
  • Тайвань изначально в качестве одной из точек назначения Пелоси не назывался. Спикер палаты представителей конгресса планировала посетить Тайвань еще в апреле, но перенесла поездку на неопределенный срок из-за того, что заболела коронавирусом. Официально она не заявляла о своем намерении сделать остановку в Тайбэе, ссылаясь на вопросы безопасности, но и не опровергала такую возможность.
    Как азиатское турне Пелоси обострило отношения США и Китая
    Политика
    Нэнси Пелоси
  • В Белом доме заявляли, что Пелоси не подтверждала им планы поездки на Тайвань. Вместе с тем американская администрация подчеркивала, что Пелоси имеет на это право, как и любой американский конгрессмен. В соответствии с Конституцией США Пелоси — третье по рангу лицо в стране после президента и вице-президента.

Позиция Китая

  • После сообщений о предполагаемом визите Пелоси на Тайвань отношения между Китаем и США обострились. Пекин напоминает Вашингтону о следовании принципу «одного Китая», по которому Тайвань не обладает никаким суверенитетом. Таким образом, визит американского политика КНР расценивает как нарушение собственного суверенитета.
  • «Если американская сторона будет настаивать на том, чтобы идти своим путем, китайские военные никогда не будут сидеть сложа руки и, безусловно, примут решительные меры для предотвращения любого вмешательства внешних сил и сепаратистских заговоров о «независимости Тайваня», а также решительно защитят национальный суверенитет и территориальную целостность», — заявил представитель китайского МИнобороны Тан Кефей 26 июля.
  • Китайский МИД подчеркивал, что «США заплатят цену в случае нанесения ущерба интересам безопасности Китая».

Позиция России

  • Стягивание войск

  • Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что турне Пелоси носит провокационный характер. «Это провоцирует ситуацию, ведет к нарастанию напряженности. Еще раз подчеркиваем, что мы солидарны с Китаем. Понятно чувствительное отношение к этой теме. США, вместо того чтобы это уважать, они провоцируют», — сказал представитель Кремля.
  • Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала урегулирование в Тайваньском проливе внутренним делом Китая. Визит Пелоси она охарактеризовала как провокацию. «В прямом эфире, на потребу толпы, безответственные американские политические временщики наносят оскорбление полуторамиллиардному населению Китая. США — государство-провокатор», — написала она в своем Telegram-канале.

  • На фоне заявлений МИД КНР о готовности вооруженных сил отреагировать на визит Пелоси китайская армия начала стягивать бронетехнику в районы на берегу Тайваньского пролива. Речь идет как о танках, так и о РСЗО.

  • На фоне заявлений МИД КНР о готовности вооруженных сил отреагировать на визит Пелоси китайская армия начала стягивать бронетехнику в районы на берегу Тайваньского пролива. Речь идет как о танках, так и о РСЗО.

  • Китайские ВВС в последние три недели неоднократно поднимали самолеты и входили в зону ответственности ПВО Тайваня. За час до прилета Пелоси в Тайбэй появились сообщения о том, что в воздух были подняты истребители ВВС Тайваня, американские самолеты с базы в Японии и китайские перехватчики.

  • Помимо этого на фоне сообщений об азиатском турне Пелоси в район Тайваня стали стягиваться американские военные корабли, в том числе авианосец «Рональд Рейган».

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Артем Филипенок Артем Филипенок
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