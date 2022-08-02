Спецборт Пелоси повернул в сторону Тайваня

Ранее источник тайваньской газеты United Daily News подтвердил, что Пелоси прибудет на остров вечером 2 августа. Китай называл поездку спикера палаты представителей конгресса США провокацией и обещал предпринять ответные меры

Тайбэй, Тайвань (Фото: Daniel Kalker / dpa / Global Look Press)

Самолет, на борту которого может находиться спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси, повернул в сторону Тайваня и сейчас летит над морем Сулавеси, свидетельствуют данные Flightradar.

По данным сервиса, американский спецборт, выполняющий рейс SPAR19 из столицы Малайзии Куала-Лумпур, совершил поворот в воздухе и направился к Филиппинам и Тайваню. За полетом американского спецборта в настоящее время наблюдают более 300 тыс. человек.

Незадолго до этого источник во внешнеполитическом ведомстве Тайваня подтвердил United Daily News, что самолет вечером 2 августа приземлится на острове, а уже завтра у Пелоси назначена встреча с президентом Цай Инвэнь.

Пелоси в составе делегации американских конгрессменов 31 июля начала свое турне по странам Азии. 2 августа она прилетела в Малайзию. Официально объявлено, что спикер палаты представителей также посещает Сингапур, Южную Корею и Японию. Однако источники CNN сообщили, что Пелоси рассматривает возможность совершить визит и на Тайвань.

На фоне сообщений о предполагаемом визите Пелоси на Тайвань отношения между Китаем и США обострились. Пекин неоднократно напоминал Вашингтону о следовании принципу «одного Китая» и предупреждал об ответных мерах. Ранее в этот день пресс-секретарь китайского МИДа в очередной раз подчеркнула, что «США заплатят цену в случае нанесения ущерба интересам безопасности Китая».

Кроме того, утром 2 августа два китайских авианосца, «Ляонин» и «Шаньдун», покинули порты Циндао и Санья и вышли в море. Американские ВМС, в свою очередь, накануне перебросили в район Тайваня авианосец «Рональд Рейган» и десантные корабли, сообщила Nikkei Asia.

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Источники Reuters также сообщали, что из-за возможного визита Пелоси на Тайвань китайские ВВС усилили патрулирование около неофициальной линии разграничения в Тайваньском проливе и приблизились на «очень провокационное» расстояние к острову.