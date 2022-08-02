Бельгия сообщила о $50,5 млрд замороженных российских активов

Представитель Минфина королевства сообщил, что замороженные средства принадлежат 1229 гражданам и 110 организациям из России

Фото: Virginia Mayo / AP

С начала российской спецоперации на Украине Бельгия заморозила около €50,5 млрд, принадлежащих физическим лицам и компаниям из России, попавшим под санкции ЕС, сообщила газета Nieuwsblad со ссылкой на представителя Министерства финансов королевства Фрэнсиса Адинса.

По данным Адинса, замороженные средства включают в себя все виды финансовых активов, в том числе денежные средства и акции, которые принадлежат 1229 гражданам и 110 организациям из России.

Nieuwsblad уточняет, что новые данные Минфина в разы превышают €3,5 млрд, о заморозке которых министерство сообщило в начале апреля.

12 июля еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс сообщил о заморозке €13,8 млрд активов физических и юридических лиц из России в ЕС с конца февраля. По его словам, больше €12 млрд пришлись на пять из 27 европейских стран.

В конце мая Евросоюз также отчитался о заморозке активов российского Центробанка на сумму около €23 млрд. США заявили, что заблокировали российских активов на $330 млрд, в том числе около $300 млрд — у Банка России. В российском Минфине оценили общий объем замороженных за границей золотовалютных резервов в такую же сумму.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщала, что ЕС ищет возможности использовать арестованные российские активы для восстановления Украины. Также изъять арестованное имущество российских бизнесменов в пользу Киева предлагал президент США Джо Байден.

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Россия неоднократно обвиняла западные страны в нелегитимности санкций, а президент Владимир Путин пригрозил, что «воровство чужих активов» приведет только к проблемам для тех, кто это делает. «Нарушение правил, норм в сфере международных финансов, торговли ни к чему хорошему не приводит. А если выразиться простыми словами, это приведет только к проблемам для тех, кто это делает. Воровство чужих активов никогда до добра никого не доводило, прежде всего тех, кто занимается этим неблаговидным делом», — заявил глава государства.

