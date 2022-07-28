Счетная палата предложила исключить из ФНБ замороженные валютные активы

Счетная палата внесла ряд предложений, направленных на повышение сохранности ФНБ, в том числе исключить доли средств, размещенных в валютах стран, которые ввели санкции против России

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Счетная палата направила в правительство России ряд предложений, направленных на повышение сохранности Фонда национального благосостояния (ФНБ), говорится на сайте ведомства.

«Контрольное ведомство рекомендовало проанализировать текущую структуру средств ФНБ и внести в нее изменения, предусматривающие исключение доли средств, размещенных в иностранные валюты государств, применивших санкции в отношении России», — говорится в сообщении.

В отчете говорится, что за период с 2020 по 2021 год структура ликвидных активов ФНБ изменилась: был исключен американский доллар, снижены доли евро и фунтов стерлингов, были включены китайский юань, японская иена и золото в обезличенной форме.

По данным проведенного анализа, с января 2020 года по январь 2022 года совокупный объем ФНБ вырос до 13,58 трлн руб. Это в 1,7 раза или на 5,81 трлн руб. больше, чем было в начале 2020 года.

По данным СП на 1 января 2022 года, валютная структура средств ФНБ была такой: 33,9% — 4,6 трлн в рублевых активах; 3,9% — 7,1 млрд долларов США; 23,9%, — 38,5 млрд евро; 3,1%, — 4,2 млрд фунтов стерлингов; 19,4%, — 226,7 млрд китайских юаней; 2,9%, — 600,3 млрд в японских йенах; 13%, — 405,7 тонн золота.

ФНБ был сформирован в 2008 году. Он наполнялся за счет бюджетного правила, при котором все нефтегазовые доходы сверх цены отсечения направляются в суверенный резервный фонд. Когда цена на нефть падает ниже цены отсечения, недополученные нефтегазовые доходы федерального бюджета компенсируются за счет средств ФНБ.

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Валютная корзина ФНБ состояла из долларов США, евро и фунтов стерлингов, также было разрешено инвестировать средства ФНБ в японские иены, австралийские доллары, канадские доллары и швейцарские франки.

В ноябре 2019 года Минфин объявил о планах изменить валютную структуру ФНБ, сократив долю доллара в пользу юаня и валют других стран.

В конце мая ЕС отчитался о заморозке активов ЦБ России на сумму около €23 млрд. В США заявили, что заблокировали российских активов на $330 млрд, в том числе около $300 млрд активов ЦБ. В российском Минфине оценивали общий объем замороженных за границей золотовалютных резервов в такую же сумму.

Заморозка российских активов — часть западных санкций против России. Москва считает эти ограничительные меры незаконными. По словам заместителя секретаря Совбеза России Александра Венедиктова, «заморозка российских активов — это одна из величайших краж в истории».