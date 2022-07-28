Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 июля
EUR ЦБ: 61 (+1,6) Инвестиции, 27 июл, 15:59
Курс доллара на 28 июля
USD ЦБ: 60,22 (+1,56) Инвестиции, 27 июл, 15:59
Власти семи городов Германии призвали запустить «Северный поток-2» Политика, 01:39
«Ведомости» узнали, что Минфин не согласовал ₽10 млрд субсидий аэропортам Экономика, 01:18
В СНБО допустили удары по объектам в России, «если будет необходимо» Политика, 01:11
Счетная палата предложила исключить из ФНБ замороженные валютные активы Финансы, 01:05
Какие страны Европы зависят от российского газа. Инфографика Экономика, 01:00
Госдеп сравнил санкции против России с признанием ее спонсором терроризма Политика, 00:46
США не раскрыли детали предложения по обмену Грайнер ради успеха сделки Политика, 00:26
В Ингушетии против журналистки завели третье дело о фейках про армию Политика, 00:11
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Сотрудница зоопарка вывела Германию в финал женского ЧЕ по футболу Спорт, 00:03
Спрос на элитные ЖК сместился за пределы центра Москвы Недвижимость, 00:01
Популярные смартфоны Samsung исчезли из продажи в ряде регионов Технологии и медиа, 00:01
МИД предупредил Финляндию об ответе при отказе от выдачи виз россиянам Политика, 27 июл, 23:49
МИД счел «мегафонной» практикой заявление Госдепа о разговоре с Лавровым Политика, 27 июл, 23:41
Клуб Черчесова разгромил чемпиона Словакии и прошел в следующий раунд ЛЧ Спорт, 27 июл, 23:40
Война санкций ,  
0 

Счетная палата предложила исключить из ФНБ замороженные валютные активы

Счетная палата внесла ряд предложений, направленных на повышение сохранности ФНБ, в том числе исключить доли средств, размещенных в валютах стран, которые ввели санкции против России
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Счетная палата направила в правительство России ряд предложений, направленных на повышение сохранности Фонда национального благосостояния (ФНБ), говорится на сайте ведомства.

«Контрольное ведомство рекомендовало проанализировать текущую структуру средств ФНБ и внести в нее изменения, предусматривающие исключение доли средств, размещенных в иностранные валюты государств, применивших санкции в отношении России», — говорится в сообщении.

В отчете говорится, что за период с 2020 по 2021 год структура ликвидных активов ФНБ изменилась: был исключен американский доллар, снижены доли евро и фунтов стерлингов, были включены китайский юань, японская иена и золото в обезличенной форме.

По данным проведенного анализа, с января 2020 года по январь 2022 года совокупный объем ФНБ вырос до 13,58 трлн руб. Это в 1,7 раза или на 5,81 трлн руб. больше, чем было в начале 2020 года.

Объем российского ФНБ вырос на 1,47 трлн руб.
Экономика
Вид на здание Министерства Финансов Российской Федерации

По данным СП на 1 января 2022 года, валютная структура средств ФНБ была такой: 33,9% — 4,6 трлн в рублевых активах; 3,9% — 7,1 млрд долларов США; 23,9%, — 38,5 млрд евро; 3,1%, — 4,2 млрд фунтов стерлингов; 19,4%, — 226,7 млрд китайских юаней; 2,9%, — 600,3 млрд в японских йенах; 13%, — 405,7 тонн золота.

ФНБ был сформирован в 2008 году. Он наполнялся за счет бюджетного правила, при котором все нефтегазовые доходы сверх цены отсечения направляются в суверенный резервный фонд. Когда цена на нефть падает ниже цены отсечения, недополученные нефтегазовые доходы федерального бюджета компенсируются за счет средств ФНБ.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Scott Olson / Getty Images «Я просыпаюсь, пока мир спит»: зачем экс-глава Disney встает в 4.15 утра
Статьи
Pro
Фото: Mary Turner / Getty Images «Это не товар дорогой, это ты нищий»: как продавцы манипулируют клиентами
Инструкции
Pro x The Economist
Фото: Richard Drew / AP Время страха: чем уникальна нестабильность на биржах в 2022 году
Статьи
Pro
Фото: Michael Cohen / Getty Images for The New York Times Дожить до 120 лет: зачем сооснователь PayPal принимает гормон роста
Статьи
Pro
Осталось полгода: что надо знать уже сейчас об электронных доверенностях
Инструкции
Pro
Фото: Astrid Stawiarz / Getty Images for LinkedIn «Я как ниндзя в уличном бою»: Рэй Далио — о влиянии медитации
Статьи
Pro
Как просить повышения зарплаты: 9 правил
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock «Выстроится очередь до Петербурга». Эксперты — о предельной цене на нефть
Прогнозы

Валютная корзина ФНБ состояла из долларов США, евро и фунтов стерлингов, также было разрешено инвестировать средства ФНБ в японские иены, австралийские доллары, канадские доллары и швейцарские франки.

В ноябре 2019 года Минфин объявил о планах изменить валютную структуру ФНБ, сократив долю доллара в пользу юаня и валют других стран. 

В конце мая ЕС отчитался о заморозке активов ЦБ России на сумму около €23 млрд. В США заявили, что заблокировали российских активов на $330 млрд, в том числе около $300 млрд активов ЦБ. В российском Минфине оценивали общий объем замороженных за границей золотовалютных резервов в такую же сумму.

Заморозка российских активов — часть западных санкций против России. Москва считает эти ограничительные меры незаконными. По словам заместителя секретаря Совбеза России Александра Венедиктова, «заморозка российских активов — это одна из величайших краж в истории».

Авторы
Теги
Виктория Тютина Виктория Тютина
ФНБ Счетная палата санкции
Материалы по теме
Набиуллина — о красных линиях для ставки, хождении валюты и сути кризиса
Финансы
ЦБ разрешил банкам недружественных стран куплю-продажу валюты в России
Финансы
Россияне купили на бирже рекордный за три года объем валюты
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter